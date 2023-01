Weegar donne un coup de pouce aux Flames de Calgary dans une victoire de 3-2 contre les Canucks

Le défenseur Mackenzie Weegar a marqué son premier but en tant que Flame et a ajouté une passe samedi soir pour mener Calgary à une victoire de 3-2 sur les Canucks de Vancouver.

Elias Lindholm et Blake Coleman ont également marqué pour Calgary (18-13-7), qui a marqué des points dans 12 de ses 15 derniers matchs (8-3-4).

Sheldon Dries et Elias Pettersson ont répliqué pour Vancouver (16-17-3), qui a perdu deux matchs de suite sur la route après en avoir remporté sept de suite dans les patinoires adverses.

Prenant le départ pour les Flames, Jacob Markstrom a effectué 22 arrêts pour améliorer sa fiche à 12-9-4.

De l’autre côté, Spencer Martin a réalisé 27 arrêts. Son dossier glisse à 11-6-1.

Après une première période sans but, Calgary a pris les devants 1:21 après le début de la deuxième lorsque Lindholm a gardé la rondelle sur une course à deux contre un et a décoché un tir devant Martin.

Les Flames ont porté la marque à 2-0 sur un but en infériorité numérique à 9:32 de la seconde sur une séquence mise en place sur une superbe passe de sortie de Weegar.

Après un revirement des Canucks, Weegar s’est patiemment accroché à la rondelle permettant à ses coéquipiers de quitter la zone et de s’élancer sur la glace et il a envoyé une longue passe transversale à Rasmus Andersson, qui, sur un deux contre un, a soigneusement mis en place Coleman, qui enterré un coup de feu à l’intérieur du poteau.

Cette séquence était un microcosme des luttes de Vancouver en deuxième période alors qu’ils avaient trois supériorités numériques mais n’ont pas réussi à marquer et ont été devancés 3-2 par les tueurs de pénalités des Flames.

Après le troisième de ces désavantages, Weegar a marqué l’éventuel vainqueur du match, portant le score à 3-0 à 14:17 lorsque son tir à la pointe a échappé à Martin.

Dries en a récupéré un pour Vancouver à 15:28 sur un étrange, faisant tomber une rondelle au niveau de la taille après qu’elle ait volé dans les airs d’un côté du filet et soit descendue de l’autre côté où Dries a été le premier à repérer il.

Les Canucks résilients ont grimpé à moins d’un point à 4:06 du troisième lorsque Pettersson a enterré un rebond, mais Vancouver n’a pas pu trouver le but égalisateur bien qu’ils aient poussé fort.

À trois minutes de la fin, Markstrom a effectué un énorme arrêt sur Quinn Hughes lorsque le défenseur des Canucks a été placé dans l’enclave par Bo Horvat. Vancouver a également appliqué une forte pression avec le gardien retiré, mais n’a pas pu obtenir un tir net.

Calgary a disputé la deuxième moitié du match avec 11 attaquants après le départ de Brett Ritchie au début de la deuxième période après avoir semblé se blesser à la main ou au bras lors d’une collision le long des bandes.

LAISSER SA MARQUE

Markstrom continue de bien jouer contre les Canucks, avec qui il a joué pendant sept saisons avant de signer avec Calgary en tant qu’agent libre en 2020. Il a maintenant une fiche de 9-3-1 contre Vancouver avec une moyenne de buts alloués de 2,41 et un pourcentage d’arrêts de ,922.

LE JALON DE LINDHOLM

Le but de Lindholm survient à son 700e match dans la LNH. Sélectionné cinquième au total lors du repêchage 2013 de la LNH par la Caroline, ses 374 premiers matchs sont survenus avec les Hurricanes récoltant 188 points (64 buts, 124 passes). En 326 matchs avec Calgary, il a amassé 295 points (129 buts, 166 passes).

CHANGEMENTS CANUCKS

Après avoir gelé les mêmes configurations avant les trois derniers matchs, l’entraîneur des Canucks Bruce Boudreau a mélangé le personnel sur les quatre lignes avec le plus grand changement en voyant C Bo Horvat obtenir deux nouveaux ailiers en JT Miller et Curtis Lazar. Les changements comprenaient deux nouveaux attaquants insérés dans l’alignement à Dries, rayé des trois derniers matchs, et le RW William Lockwood, qui a été rappelé vendredi d’Abbotsford (AHL).

SUIVANT

Canucks : Ouvrir un stand de deux matchs à domicile mardi contre les Islanders de New York.

Flames : Rendez-vous à Winnipeg pour affronter les Jets mardi.

Darren Haynes, La Presse Canadienne

Comme nous au Facebook et suivre nous au Twitter

CanucksNHL