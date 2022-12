‘Weed Nuns’ : les sœurs utilisent le cannabis pour guérir le monde

Près du parc national de Yosemite en Californie, un groupe de nonnes cultive, récolte et produit sa propre gamme de produits à base de cannabis.

Connues sous le nom de Sœurs de la Vallée, les femmes ne sont associées à aucune religion traditionnelle. Au contraire, elles se considèrent comme des guérisseuses féministes.

Mais à travers leurs aventures dans le cannabis, le collectif est connu pour porter un autre nom : les « nonnes de l’herbe ».

“Nous ne sommes pas des nonnes fumeurs de joints. Nous essayons de dire cela aux gens”, a déclaré sœur Sophia Maya Costaras.

“Nous ne sommes pas idiots. Nous sommes des érudits. Nous sommes des intellectuels. Nous sommes spirituels. Nous marchons notre chemin, et nous le marchons de manière très fluide avec tout le monde.”

Ensemble, les sœurs produisent une gamme de produits à base de CBD ou de cannabidiol, l’ingrédient non intoxicant présent dans le cannabis, par opposition au THC ou au tétrahydrocannabinol.

Leurs traditions et leurs vêtements, quant à eux, s’inspirent des béguines, des femmes qui, il y a des siècles, menaient une vie de dévotion religieuse et vivaient souvent ensemble.

“Au cours des discussions sur ce à quoi ressemblerait un nouvel ordre de sœurs, nous ne mendiions pas. Nous gagnerions notre vie. Nous posséderions notre propre propriété. Et une partie, je pense, de la manière douce de résoudre les problèmes de la planète, c’est que les femmes possèdent et contrôlent plus de choses », a déclaré sœur Kate Meeusen.

Les sœurs expédient leurs produits dans le monde entier, qui, selon elles, sont non seulement faits à la main et fabriqués à la main, mais également testés en laboratoire.

Ils décrivent leur mission comme essayant de “guérir le monde grâce à la médecine à base de plantes”, combinant affaires et activisme comme un défi pour les grandes sociétés pharmaceutiques.

“J’avais espéré que c’était l’une de ces choses, comme si vous le construisiez, ils viendraient”, a déclaré Meeusen.

“Et j’avais espéré que le cadre de ce que je fais, faire de la médecine, attirerait le bon type de femmes. Et j’ai vécu pour voir cela devenir réalité.”