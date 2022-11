‘Wednesday’s Emma Myers On Enid’s Journey In Season 1 (Exclusive) – Hollywood Life

Mercredi est l’un des spectacles les plus attendus de l’année, et Emma Myers est sur le point d’avoir son grand moment d’évasion. L’actrice joue Enid Sinclair, qui devient la colocataire de Wednesday Addams lorsqu’elle vient à Nevermore Academy. HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec Emma de son rôle d’Enid.

“Honnêtement, ce projet était juste quelque chose auquel je ne pouvais vraiment pas dire non parce que, je veux dire, c’est Tim Burton et c’est la famille Addams. Les scripts sont tout simplement incroyables, donc ce n’était pas vraiment quelque chose qui devait me convaincre de le faire. C’était le fait que j’avais vraiment nécessaire pour le faire. J’aime Enide. Je pense qu’elle est tellement amusante. Je n’ai jamais joué un personnage comme elle auparavant, alors j’ai vraiment apprécié de pouvoir le changer et de devenir un peu différent », a déclaré Emma.

Mercredi et Enid ne pourraient pas être plus différents. Alors que la couleur signature de mercredi est le noir, Enid ajoute une touche de rose bubblegum à la vie de mercredi avec sa personnalité effervescente. Emma a jailli que c’était “incroyable” de travailler aux côtés de la co-star Jenna Ortega.

“Pour un personnage si monotone et pas vraiment censé vous donner beaucoup de travail, elle vous donne tellement”, a déclaré Emma à propos de Jenna. “Elle est si douée que vous pouvez lire chaque pensée qu’elle a à travers ses yeux. C’était vraiment facile de rebondir sur elle parce que j’étais vraiment nerveux, oh, je ne sais pas comment je vais jouer ça avec quelqu’un qui est très monotone, mais elle m’a tellement donné. C’est une si bonne partenaire de scène que je n’ai vraiment eu aucun problème avec ça. Nous nous entendons très bien, donc chaque scène que nous avons eue ensemble était super, super amusante.

Au fur et à mesure qu’ils se rapprochent, Emma a révélé qu’Enid et Wednesday apprennent beaucoup l’un de l’autre. “Je pense qu’Enid et Wednesday se prennent l’un à l’autre. Je pense qu’ils s’enseignent tous les deux des leçons très importantes comme Enid enseigne mercredi qu’elle peut ressentir des émotions et qu’elle peut pleurer et toujours être une dure à cuire et toujours être forte. Mercredi apprend à Enid comment se défendre et être d’accord avec qui elle est. Donc je pense qu’ils font vraiment ressortir le meilleur l’un de l’autre, et je pense que c’est génial qu’ils soient devenus colocataires », a déclaré Emma. HollywoodLa Vie.

Emma a taquiné qu’Enid était un peu “nerveux” à l’idée que mercredi devienne son nouveau colocataire au début. “Elle veut vraiment avoir une bonne relation avec elle mais, bien sûr, une fois là-bas, elle n’est pas du tout ce qu’Enid pensait qu’elle serait”, a déclaré Emma. «Donc, cela fait en sorte qu’Enid essaie un peu plus fort, tout en étant un peu bizarre par elle. Mais elle a en quelque sorte fissuré son mur et y est entrée.

L’actrice partagera également des scènes avec Christine Ricci, qui jouait auparavant mercredi Addams, qui joue dans la série Netflix en tant que Marilyn Thornhill. “Sa présence dans la série… c’était un peu comme une bénédiction pour toute la série », a noté Emma. “Je veux dire, c’était tellement amusant de la voir avec Jenna dans les mêmes scènes ensemble parce que c’était mercredi et mercredi. C’est juste une personne incroyable et ce qu’elle a apporté au spectacle était vraiment, vraiment incroyable. Je suis ravi que les gens voient la dynamique entre elle et Jenna.

En plus d’être une adolescente, Enid est aussi un loup-garou. Pour se préparer au rôle, Emma a dû suivre un “camp d’entraînement de loup-garou de 4 heures”. Elle a ajouté: «Chaque matin, je ne tournais pas, j’étais dans la salle de cascades pendant environ deux heures. Moi et Géorgie [Farmer] étaient tous les deux constamment là-dedans.

Emma a annoncé que les fans apprendraient la trame de fond d’Enid au cours de la première saison. «Je ne veux pas trop en dévoiler, mais vous découvrirez pourquoi elle agit comme elle agit et pourquoi elle devient vraiment émotive à propos de certains sujets qui sont abordés. Il y a un peu de trame de fond tragique », a déclaré Emma HollywoodLa Vie.

La première saison se composera de 8 épisodes, dont la première aura lieu le 23 novembre. Emma a révélé qu’il “pourrait y avoir un peu de cliffhanger” dans la finale de la saison, ce qui laisserait les choses ouvertes pour une deuxième saison.

Si Mercredi est renouvelé pour la saison 2, Emma a quelques idées pour le prochain chapitre d’Enid. “J’aimerais qu’Enid devienne en quelque sorte une petite détective à sa manière et qu’elle suive mercredi quand elle le souhaite. Mais je pense aussi qu’une autre chose qui serait vraiment cool dans une saison 2 toucherait en quelque sorte les parias internationaux. J’ai l’impression que ce serait tellement amusant, comme la façon dont différents pays traitent leurs propres parias et selon différents mythes dans différents pays », a déclaré Emma. L’amener sur!