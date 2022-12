‘Wednesday’ est l’émission la plus regardée de Netflix, dans n’importe quelle langue

Netflixc’est Mercredi a été suffisamment regardé en 12 jours pour faire L’émission n ° 5 de Netflix de tous les tempsselon statistiques de temps de visionnage publié mardi.

L’émission, une comédie noire surnaturelle de passage à l’âge adulte mettant en vedette Jenna Ortega dans le cadre d’une nouvelle version de mercredi Addams, a été regardée dans le monde entier pendant un total de 752,5 millions d’heures depuis sa date de sortie le 23 novembre jusqu’à dimanche. Netflix classe la popularité de ses émissions en fonction du nombre total d’heures de visionnage au cours des 28 premiers jours suivant leur sortie.

En comparaison, la deuxième saison de Bridgerton a été regardée pendant 656,3 millions d’heures au cours de ses 28 premiers jours de sortie. Mercredi a encore plus de deux semaines dans sa fenêtre de temps pour continuer à accumuler des heures de visionnage.

Il reste derrière les 1,35 milliard d’heures regardées de Stranger Things 4, la série en anglais la plus regardée de Netflix, ainsi que les 1,65 milliard d’heures consacrées à Squid Game, qui est l’émission la plus regardée sur Netflix dans l’ensemble, selon les palmarès de la société. Pour l’instant, les émissions n ° 3 et n ° 4 de Netflix encore en avance sur mercredi sont, respectivement, Dahmer à 856,2 millions et la dernière saison de Money Heist, avec 792,2 millions.

Pendant des années, Netflix était notoirement discret sur son audience. Beau Willimon – le créateur de House of Cards, qui a initialement mis la programmation originale de Netflix sur la carte – a dit un jour que la société ne partagerait même pas les statistiques d’audience avec lui.

Mais au cours des deux dernières années, Netflix est devenu beaucoup plus ouvert sur la popularité de ses émissions et de ses films pour l’aider à recruter des talents et à susciter le buzz. Tout d’abord, Netflix a ajouté un classement des meilleures tendances à son service, afin que les gens puissent voir les titres les plus populaires en streaming sur Netflix dans leur pays n’importe quel jour. Ensuite, il a également commencé à partager publiquement les statistiques de popularité de certains titres, en publiant le nombre de comptes qui ont regardé deux minutes d’un titre particulier au cours de son premier mois de sortie.

En novembre, Netflix a lancé un site Web affichant chaque semaine graphiques de ses émissions et films les plus populaires, ainsi qu’un classement mondial des titres les plus regardés de tous les temps. Les graphiques sont mis à jour chaque semaine et classés en fonction du nombre total d’heures passées par les abonnés à les regarder.

Le classement représente une mine de données sans précédent sur ce qui est populaire sur Netflix, détaillant les titres les plus populaires de la semaine dernière, non seulement dans le monde, mais aussi dans plus de 90 pays. C’est la plus grande transparence que Netflix ait jamais adoptée pour son audience, mais elle est également destinée à aider les abonnés comme vous à mieux comprendre ce qui est le plus populaire sur le plus grand service de streaming par abonnement au monde.