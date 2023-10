Selon le procès, Mme McGuinness a suivi les instructions du toboggan destinées aux coureurs, qui leur demandent de croiser les jambes au niveau des chevilles. Mais alors qu’elle approchait de la fin du toboggan, « son corps s’est soulevé, elle a décollé et elle a été projetée vers le bas contre le toboggan, ce qui a augmenté la probabilité que ses jambes se décroisent ou s’exposent à des blessures », indique le procès.

« L’impact du toboggan et son impact dans l’eau stagnante au fond du toboggan ont fait que les vêtements de Mme McGuinness ont été douloureusement forcés entre ses jambes et que l’eau a été violemment forcée à l’intérieur d’elle », indique le procès. « Elle a ressenti une douleur interne immédiate et intense et, alors qu’elle se levait, le sang a commencé à couler entre ses jambes. »

Elle a été transportée à l’hôpital en ambulance pour y être soignée et a finalement été amenée dans un autre hôpital pour « la réparation de ses blessures gynécologiques par un spécialiste », indique le procès, ajoutant qu’elle avait « de graves lacérations vaginales ». La poursuite indique que l’intestin de Mme McGuinness dépassait également de sa paroi abdominale et que ses organes internes avaient été endommagés.

La plainte indique que le toboggan comporte des risques dont Disney World avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance.

« Plus précisément, lorsqu’un utilisateur du toboggan atteint le bas du toboggan et se dirige vers le bassin d’eau conçu pour arrêter tout déplacement ultérieur, la force de l’eau peut pousser des vêtements amples dans l’anatomie d’une personne – un événement connu sous le nom de ‘wedgie, « , indique le procès. « En raison de l’anatomie d’une femme, le risque de « wedgie » douloureux est plus courant et plus grave que pour un homme. »