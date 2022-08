“Wedge” obtient l’approbation du conseil de Kelowna

Le conseil municipal de Kelowna était entièrement favorable à l’avancement de The Wedge cette fois-ci.

Le bâtiment, prévu pour le coin de Leon Ave. et Water St., leur avait été présenté auparavant sous la forme d’une version à six étages, qui à l’époque Coun. Maxine DeHart s’y est opposée.

“C’est parfait”, a-t-elle déclaré en faisant référence au développement repensé de deux étages approuvé lors de la réunion de lundi (8 août). Le bâtiment abritera un locataire commercial et le demandeur a également des plans pour un restaurant, car il comprendra une terrasse sur le toit. Com. Charlie Hodge a soulevé des inquiétudes concernant le manque de stationnement sur place compte tenu du restaurant potentiel.

“Les restaurants ont besoin de clients et les clients ont besoin d’un endroit pour se garer”, a déclaré Hodge.

Le directeur de la planification du développement, Terry Barton, a expliqué que ce n’était pas différent des autres restaurants du centre-ville.

“Nous avons de très grandes capacités de sièges qui n’ont pas de parking du tout”, a-t-il déclaré.

Barton a souligné qu’un parking est disponible à proximité de Chapman Parkade ainsi que sur d’autres terrains en surface. Com. Brad Sieben a noté que la zone était une «zone morte» depuis un certain temps.

“Cela termine un virage clé pour nous, surtout avec beaucoup de développement qui se passe de l’autre côté de la rue.”

