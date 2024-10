WECHU ne distribue plus de kits de test rapide d’antigène COVID-19

Le Bureau de santé du comté de Windsor-Essex (WECHU) déclare qu’il ne distribue plus de kits de test rapide d’antigène pour le COVID-19 et qu’ils ne seront pas réapprovisionnés à l’avenir.

Le bureau de santé affirme que les Ontariens éligibles peuvent toujours avoir accès aux tests COVID-19.

Si des symptômes du COVID-19 se développent, il vous est demandé de contacter votre fournisseur de soins primaires ou votre pharmacie locale pour connaître votre admissibilité à un test financé par l’État.

De plus amples informations peuvent être trouvées sur la page Web du gouvernement de l’Ontario sur les tests et le traitement de la COVID-19 .

La province déclare que ceux qui présentent des symptômes de COVID et appartiennent à l’un des groupes suivants sont éligibles :

-les personnes âgées de 65 ans et plus

-les personnes âgées de 18 ans et plus qui souffrent d’au moins une maladie qui les expose à un risque plus élevé de développer une forme grave de la maladie COVID-19.

-les personnes immunodéprimées

-les résidents et les patients de certains milieux à haut risque, notamment les hôpitaux et les lieux de vie collectifs avec des personnes médicalement et socialement vulnérables (par exemple, dans les établissements de soins de longue durée et d’autres populations et milieux spécifiques)

-des personnes dans le contexte d’éclosions suspectées ou confirmées, selon les directives du bureau de santé publique local

WECHU encourage les membres de la communauté à continuer de se protéger et de protéger les autres pendant la saison des maladies respiratoires, notamment en se tenant au courant de leurs vaccinations et en restant à la maison en cas de maladie ou de malaise.