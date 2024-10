WECHU lance sa campagne de vaccination d’automne

L’arrivée de l’automne signifie l’arrivée de certaines maladies respiratoires, et le Bureau de santé du comté de Windsor-Essex (WECHU) veut s’assurer que les gens sont vaccinés.

Le bureau de santé se concentrera sur la population vulnérable de Windsor-Essex alors que sa campagne de vaccination d’automne débute. En collaboration avec le ministère de la Santé de l’Ontario, les gens sont invités à se faire vacciner contre la grippe et contre la COVID-19 dès qu’ils y ont accès.

Pharmacies, cabinets médicaux et cliniques sont amenés comme des endroits où les gens peuvent se rendre pour se faire vacciner, permettant au bureau de santé de se concentrer sur les personnes qui peuvent avoir des options limitées. Les derniers vaccins arriveront plus tard ce mois-ci, pour une disponibilité générale le 28 octobre.

Le bureau de santé se concentrera d’abord sur les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée, puis sur les personnes à risque.

Les personnes à risque comprennent les personnes âgées de 65 ans ou plus, vivant dans des établissements de soins de longue durée, les femmes enceintes, les membres de communautés autochtones, les membres de communautés racialisées ou mal desservies, ainsi que celles qui ont des problèmes de santé les rendant plus vulnérables à la COVID-19 et à la grippe. , et d’autres maladies respiratoires.

Les personnes qui reçoivent les vaccins prioritaires comprennent les enfants âgés de six mois à quatre ans, le personnel et les prestataires de soins des établissements de soins de longue durée, les travailleurs de la santé, les premiers intervenants et les personnes exposées aux oiseaux et aux mammifères tels que les vétérinaires, les travailleurs des usines de transformation de viande et autres.

L’Ontario poursuivra également le programme de vaccination contre le VRS pour les personnes âgées à haut risque introduit en 2023 avec une admissibilité élargie.

À partir de cette année, les familles avec des nourrissons et des enfants à haut risque âgés de moins de 24 mois auront accès au nouveau produit de vaccination contre le VRS, Beyfortus, par le biais du programme public de prévention du VRS. Les femmes enceintes auront également la possibilité de recevoir une dose unique d’Abrysvo. Détails sur le programme RSV élargi peut être trouvé en ligne.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant la vaccination ou le programme élargi contre le VRS, visitez le site officiel du bureau de santé ou parlez-en à votre professionnel de la santé.