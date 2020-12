L’application de messagerie chinoise WeChat a supprimé un poste du Premier ministre australien Scott Morrison dans lequel il critiquait un diplomate de Pékin pour avoir attaqué des soldats australiens.

Selon les médias australiens, le message de Morrison a été supprimé pour violation des directives de WeChat qui n’autorisent pas les publications« Incitant, trompeur »et«Déformer les événements historiques et confondre le public.»

Dans son message, Morrison a critiqué Pékin à propos d’un tweet du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijian, qui contenait une image photographiée d’un soldat australien souriant debout sur les drapeaux australien et afghan et tenant un couteau ensanglanté à côté de la gorge d’un enfant.

« Le message d’une fausse image d’un soldat australien ne diminue en rien notre respect et notre appréciation de notre communauté chinoise australienne ou même de notre amitié avec le peuple chinois », Morrison a écrit. SBS News a rapporté que le message du PM avait été lu par 57 000 utilisateurs de WeChat mercredi.

Le tweet de Zhao du 30 novembre faisait suite à une enquête officielle qui documentait des actes présumés de crimes de guerre commis par des unités d’élite australiennes en Afghanistan. Le tweet du diplomate a déclenché un va-et-vient passionné entre Canberra et Pékin.

Morrison a critiqué l’image falsifiée comme « Vraiment répugnant » et «Une insulte terrible contre nos grandes forces de défense.» Il a demandé des excuses à la Chine et a déclaré que le gouvernement avait demandé à Twitter de supprimer le tweet de Zhao. Jeudi, le tweet n’a pas été supprimé.

Pékin a refusé de s’excuser, affirmant que l’Australie devrait se concentrer sur la poursuite en justice des coupables de crimes de guerre en Afghanistan.

Les relations entre la Chine et l’Australie ont été tendues récemment. La Chine a interdit ou réduit l’importation de bœuf australien et de plusieurs autres produits plus tôt cette année, et a imposé des droits de douane pouvant atteindre 212,1% sur son vin à la fin du mois dernier. Le ministre australien du Commerce, Simon Birmingham, a déclaré que le gouvernement ferait appel à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) au sujet des tarifs chinois sur l’orge.

Le tweet de Zhao a encore intensifié la querelle entre les deux pays, certains politiciens australiens appelant maintenant au boycott des produits chinois.

Morrison, cependant, a déclaré aux journalistes jeudi que, malgré les tensions, l’Australie «Reste attaché à un dialogue constructif, ouvert et régulier» avec la Chine.

«C’est dans notre intérêt de faire cela, c’est dans l’intérêt du gouvernement chinois de le faire. Nous restons ouverts à cela. Nous serons patients. Nous continuerons d’être clairs »,a déclaré le PM.

« Je laisserai WeChat pour expliquer leurs actions s’ils choisissent d’en faire une, »il ajouta.

L’enquête sur la conduite des soldats australiens en Afghanistan a été ouverte par l’inspecteur général des forces armées du pays. La version expurgée du rapport a été publiée le mois dernier, révélant que les troupes ont exécuté des dizaines de prisonniers et de civils. Les allégations horribles contenues dans le rapport ont choqué la nation et ont incité le gouvernement à présenter des excuses à Kaboul et au peuple afghan.

