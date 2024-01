Webuild remporte un contrat de 4,7 milliards de dollars pour la livraison du lac artificiel Trojena de NEOM | Nouvelles

L’entrepreneur italien Webuild a remporté un appel d’offres de 4,7 milliards de dollars pour la fourniture de l’élément central d’eau artificielle inclus dans le concept de station balnéaire de Trojena, qui constitue un élément essentiel du mégadéveloppement NEOM de l’Arabie saoudite pour 2030.

Le contrat prévoit la construction de trois barrages et d’un lac artificiel ainsi qu’une nouvelle structure appelée Bow qui abritera son hôtel et ses résidences de 3 600 invités, complétant une station de ski et un réseau de zones naturelles expérientielles et de réserves fauniques.

Le lac, long d’environ 2,7 kilomètres, deviendra lui-même la plus grande étendue d’eau artificielle d’Arabie saoudite, selon la société. Les altitudes du site varient de 4 920 à 8 530 pieds. Bechtel avait déjà été engagé comme chef de projet. NEOM affirme que son objectif est de terminer les choses à temps pour que Trojena puisse accueillir les Jeux asiatiques d’hiver de 2029.

Philip Gullett, directeur exécutif – chef de la région de Trojena, a déclaré dans un communiqué : « Nous avons déjà réalisé environ trois millions de mètres cubes d’excavation sur le site du lac et nous continuons à excaver 90 000 mètres cubes de roche par semaine. Il est important de mettre en œuvre une approche durable en utilisant toutes les roches excavées et en les réutilisant pour le revêtement du lit du lac et la construction du barrage.

Related on Archinect : L’Arabie saoudite va de l’avant avec ses projets de station de ski à NEOM

Webuild est également en charge de la construction de la liaison ferroviaire à grande vitesse vers Oxagon et The Line. AECOM a été retenu pour la livraison de l’aéroport international NEOM et des autres destinations satellites de NEOM (dont Trojena, Siranna, Leyja, Epicon et le nouveau concept Aquellum) sur le golfe d’Aqaba.

Comme cela a été mentionné dans l’annonce de Webuild, la société allemande LAVA dirige le plan directeur du concept de station balnéaire de Trojena.