Webster reconnu comme entreprise citoyenne de l’année par Long Island Business News

STAMFORD, Connecticut, 4 octobre 2023 /3BL/ – Webster Bank est heureuse d’annoncer sa reconnaissance en tant que Entreprise citoyenne de l’année par Long Island Business News aux Corporate Citizenship Awards 2023 de la publication.

Long Island Business News publie chaque année cette liste pour présenter les entreprises qui promeuvent et donnent la priorité à redonner à la communauté de Long Island. Les lauréats de la citoyenneté d’entreprise sont reconnus pour leur impact sur plusieurs organisations à but non lucratif par le biais de contributions financières, de collectes de fonds et d’efforts bénévoles.

« Nous sommes honorés d’être reconnus par le Long Island Business Journal pour notre soutien aux nombreuses organisations qui travaillent à créer des opportunités et une vitalité économique à Long Island », a déclaré Marissa Weidner, directrice de la responsabilité d’entreprise chez Webster. « En tant qu’organisation axée sur des valeurs, nous sommes fiers de soutenir les communautés que nous servons tout au long de notre empreinte. »

Webster Bank, dont les contributions sont apportées par la société ainsi que par sa fondation caritative, sera honorée aux côtés d’autres lauréats lors des LIBN’s Corporate Citizenship Awards le 19 septembre au Crest Hollow Country Club, à Woodbury, New York.

À propos de Webster

Webster Bank (« Webster ») est une banque commerciale de premier plan dans le Nord-Est qui propose une large gamme de solutions financières numériques et traditionnelles dans trois secteurs d’activité différenciés : la banque commerciale, la banque grand public et sa division HSA Bank, l’un des plus grands fournisseurs du pays. de solutions d’avantages sociaux. Basée à Stamford, Connecticut, Webster est une organisation axée sur des valeurs avec plus de 70 milliards de dollars d’actifs. Son empreinte principale s’étend du nord-est des États-Unis, de New York au Massachusetts, avec certaines entreprises opérant dans des zones géographiques étendues. Webster Bank est membre de la FDIC et un prêteur égal au logement. Pour plus d’informations sur Webster, y compris notre dernier rapport annuel, veuillez visiter notre À propos de la page. Pour retrouver nos derniers communiqués de presse, visitez le Salle de presse Webster.

