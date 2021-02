WebOS pour TV de LG sera bientôt disponible sur les appareils tiers, peut-il être compatible avec Android TV et Fire TV?

LG a annoncé que son système d’exploitation propriétaire, WebOS pour les modèles de téléviseurs intelligents LG, sera bientôt étendu à d’autres plates-formes. La société de technologie sud-coréenne a déclaré que plus de vingt fabricants de téléviseurs à travers le monde ont conclu un partenariat pour WebOS et que des marques comme RCA, Ayonz et Konka seront les premières à utiliser son système d’exploitation pour les téléviseurs. LG ajoute que davantage d’OEM obtiendront des droits pour le webOS à l’avenir. Le nouveau développement espère donner une concurrence féroce au système d’exploitation Android TV (ou Google TV) de Google, disponible sur plusieurs modèles de téléviseurs, soit dans une version modifiée, soit sous forme de stock. WebOS de LG est basé sur Linux.

Dans un article de blog, la société affirme que sa décision d’étendre WebOS a le « potentiel de remodeler l’activité de télévision » pour les fournisseurs de technologie et de contenu tout en augmentant considérablement « la présence et l’importance de LG » sur le marché. LG ajoute que ses nouveaux partenaires bénéficieront également d’une diversité d’options de contenu, y compris l’accès à des applications de service de streaming mondial telles que Netflix, YouTube, Amazon Prime Videos et le service de streaming sportif DAZN ainsi que LG Channels – le service de streaming de contenu gratuit de l’entreprise sélectionner des régions). Les modèles de téléviseurs compatibles comprendront également la télécommande LG Magic Motion dédiée.

Parlant davantage du développement, Park Hyoung-sei, président de la LG Home Entertainment Company, affirme que la plate-forme webOS est l’un des moyens les plus simples d’accéder à des millions d’heures de films et d’émissions de télévision.

«En invitant d’autres fabricants à rejoindre l’écosystème de la télévision webOS, nous nous engageons sur une nouvelle voie qui permet à de nombreux nouveaux propriétaires de téléviseurs de profiter de la même expérience utilisateur et des mêmes fonctionnalités que celles disponibles sur les téléviseurs LG. monde incroyable de webOS TV », a ajouté le dirigeant de LG.

LG, avec sa dernière décision, suit les traces de rivaux tels qu’Amazon et Roku qui ont étendu Fire TV et Roku à des modèles de téléviseurs tiers. Le dernier développement permettra également à LG de tirer davantage de revenus publicitaires. L’extension de WebOS à plus de téléviseurs mettra les chaînes LG sponsorisées par la publicité devant de nouveaux yeux.