Webinaire de l’Institut canadien de la santé animale sur la Journée mondiale contre la rage 2024 : événement réunissant des experts de premier plan sur les changements transfrontaliers en matière de voyages d’animaux de compagnie, de surveillance de la faune sauvage et de stratégies One Health pour la surveillance et le contrôle de la rage

Cet événement gratuit comprendra des présentations d’éminents experts dans le domaine du contrôle et de la prévention de la rage, discutant des dernières mises à jour sur la réglementation relative à l’importation de chiens aux États-Unis, la surveillance de la rage de la faune en Ontario et des approches novatrices pour l’élimination de la rage.

TORONTO, 23 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — L’Institut canadien de la santé animale (ICSA) est heureux d’annoncer son webinaire sur la Journée mondiale contre la rage 2024, qui aura lieu le 27 septembre 2024. Le thème de cette année, « Briser les frontières de la rage », mettra l’accent sur les principaux défis en matière de prévention de la rage au-delà des frontières, de la faune et du paysage plus large de One Health.

Les principales présentations comprennent :

Dr Krista Puddester Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) : « Naviguer dans les nouvelles exigences frontalières du CDC pour les chiens : ce que vous devez savoir »

Tore Buchanan Coordonnateur de la recherche et de la surveillance de la faune, ministère des Richesses naturelles (MRN) : « Recherche et contrôle de la rage chez les animaux sauvages en Ontario »

Cin TangCentre d'expertise sur la rage, ACIA : « Progrès dans le contrôle et la surveillance de la rage : une perspective « Une seule santé » »

« En tant que communauté mondiale, nous nous attaquons à la prévention de la rage sur tous les fronts, de la lutte contre les déplacements transfrontaliers d’animaux à l’avancement de la recherche sur la faune », a déclaré la Dre Catherine Filejski, présidente et directrice générale de l’ICSA. « Ce webinaire constituera une plateforme essentielle pour le partage des connaissances et la collaboration, alors que nous travaillons à repousser les frontières de la rage au Canada et au-delà. »

Le webinaire de la Journée mondiale contre la rage 2024 est rendu possible grâce au généreux soutien de nos commanditaires : Zoetis Canada, Boehringer Ingelheim Animal Health Canada et Ceva Animal Health – Canada.

L'inscription au webinaire est désormais ouverte

À propos de l’ICSA

Fondée en 1968, l’ICSA est la voix scientifique fiable de l’industrie canadienne de la santé animale. Nos membres fournissent aux vétérinaires et aux propriétaires d’animaux du Canada les médicaments et les outils nécessaires pour maintenir la santé de nos animaux de compagnie et de notre population d’animaux destinés à l’alimentation. Des animaux en meilleure santé pour un Canada en meilleure santé. www.cahi-icsa.ca.

