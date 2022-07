Weber partage le réservoir alors que le fabricant de grillades annonce le départ du PDG au milieu de ventes décevantes

Les actions de Weber ont chuté de plus de 20% dans les échanges avant commercialisation lundi après que le fabricant de grillades a brusquement déclaré que le PDG Chris Scherzinger partait au milieu d’une demande décroissante pour ses produits dans les magasins et en ligne.

La société a nommé son directeur de la technologie, Alan Matula, au poste de directeur général par intérim, avec effet immédiat, alors qu’elle recherche un PDG permanent.

“Nous prenons des mesures décisives pour mieux positionner Weber afin de relever les défis macroéconomiques historiques, y compris les pressions inflationnistes et de la chaîne d’approvisionnement qui ont un impact sur la confiance des consommateurs, les habitudes de dépenses et les marges”, a déclaré Kelly Rainko, présidente non exécutive du conseil d’administration de Weber.

La société a également annoncé des résultats préliminaires pour la période de trois mois terminée le 30 juin, fixant des ventes nettes entre 525 millions de dollars et 530 millions de dollars. Weber a déclaré que ses performances avaient été affectées par le ralentissement du trafic de détail, dans les magasins et en ligne, sur tous les marchés clés. Elle a également été touchée par la poursuite des dévaluations des devises étrangères.

“La direction estime que le ralentissement du trafic de détail est le résultat de comportements d’achat sous pression des consommateurs à l’échelle mondiale, en raison de la hausse de l’inflation, des contraintes de la chaîne d’approvisionnement, des prix du carburant et de l’incertitude géopolitique”, a déclaré la société dans un communiqué de presse.

Weber a déclaré qu’il s’attend à ce que les vents contraires persistent au cours de son quatrième trimestre fiscal.

La société basée à Palatine, dans l’Illinois, a déclaré qu’elle envisageait des licenciements et d’autres moyens de réduire ses dépenses, notamment en resserrant ses stocks.

Weber a déclaré qu’il fournirait des détails supplémentaires lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre fiscal le 15 août.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.