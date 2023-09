Webb obtient une image spectaculaire du jet bipolaire de Young Star

L’espace et les profondeurs océaniques ont plusieurs points communs, mais le plus évident est peut-être l’existence de structures qui vous font dire « qu’est-ce que c’est que ça ? QUE? »

Le télescope Webb image les piliers de la création

Le dernier sujet du télescope spatial Webb – des jets de matière bipolaires qui s’étendent dans le noir d’encre comme le manteau d’un calmar irisé – provoque exactement cette réaction.

Les jets sont collectivement connus sous le nom de Herbig-Haro 211. Ils tirent vers l’extérieur dans des directions opposées à partir d’une jeune étoile située à environ 1 000 années-lumière de la Terre dans la constellation de Persée. La protoétoile, non visible sur l’image, ne représente qu’environ 8 % de la masse de notre Soleil. L’objet a été photographié par la caméra proche infrarouge de Webb (NIRCam) le 28 août 2022, mais l’image composite de ces observations n’a été publiée qu’aujourd’hui.

Un article de recherche inédit décrivant les sorties de la star est publié dans Nature, avant sa publication finale. « Étonnamment, presque aucune trace d’émission atomique ou ionisée n’est visible, ce qui suggère que sa colonne vertébrale est presque purement moléculaire », ont écrit les chercheurs. L’équipe pense que les ondes de choc de l’objet n’ont pas assez d’énergie pour diviser les molécules en atomes et en ions qui les constituent.

Les objets Herbig-Haro sont des régions énergétiques de l’espace où des matériaux en mouvement rapide interagissent avec leur environnement, produisant des régions lumineuses de gaz ionisé, selon l’Encyclopédie d’astronomie SAO. Sur cette image, HH 211 brille grâce aux émissions excitées de molécules comme le monoxyde de carbone, le monoxyde de silicium et l’hydrogène moléculaire.

Webb prend l’habitude d’imaginer les environnements dynamiques entourant les protoétoiles ; en août dernier, des scientifiques ont révélé forme de sablier à couper le souffle de L1527, un nuage sombre avec une protoétoile brillant du plus profond de lui.

Les régions des jets récemment photographiés qui semblent « noueuses et ondulantes », comme décrit dans un Space Telescope Science Institute libérer, sont composés de monoxyde de silicium. Les parties de l’écoulement les plus proches de la protoétoile se déplacent entre 48 et 60 miles par seconde (80 à 100 kilomètres par seconde).

La résolution remarquable de Webb dans les longueurs d’onde infrarouges et proches de l’infrarouge rend Herbig-Haro 211 beaucoup plus clair pour voir à travers le gaz et la poussière qui l’entourent et le masquent aux autres télescopes. Mais l’objet recèle encore des secrets ; D’une part, la protoétoile non résolue en son cœur pourrait en fait être une étoile binaire. D’autres observations permettront peut-être de clarifier le cœur de l’objet, mais il n’est jamais trop tôt pour profiter de la beauté éthérée des jets, quelle que soit la nature de l’objet qui les a provoqués.

