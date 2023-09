Webb détecte des signaux moléculaires intrigants sur un possible monde aquatique

Le télescope spatial Webb s’est récemment concentré sur une exoplanète proche et a découvert qu’il s’agissait peut-être d’un monde hycéen, ou d’un monde entièrement recouvert par un seul océan mondial, et avec une atmosphère d’hydrogène. Et de plus, le télescope a détecté une possible détection. Remarque : possible détection du sulfure de diméthyle, une molécule connue uniquement pour être produite sur Terre par des organismes vivants.

Le télescope Webb image les piliers de la création

L’exoplanète est K2-18 b, un monde proche de neuf fois la taille de la Terre, en orbite autour d’une étoile située à environ 120 années-lumière de la Terre. Webb a signes observés de vapeur d’eau sur des exoplanètes auparavant, mais jamais sur une exoplanète qui semble recouverte d’eau océanique.

Webb – lancé en décembre 2021 et prenant des données scientifiques sur le cosmos depuis juillet 2022 – n’a pas découvert l’exoplanète ; c’était repéré pour la première fois en 2015 par la mission K2 de la NASA.

K2-18 b se trouve dans la zone habitable de son étoile, ce qui signifie que le monde est à la distance de son étoile nécessaire à la persistance de l’eau liquide à la surface de l’exoplanète. Puisque l’eau est nécessaire à la vie telle que nous la connaissons, elle constitue le principal obstacle pour que les exoplanètes répondent à nos sensibilités actuelles quant à ce que l’on entend par « eau ». h acceptable. Un autre obstacle est la température de l’exoplanète ; il est possible que K2-18 b Il fait trop chaud pour que l’un de ses océans puisse abriter la vie, ou même être liquide, selon une étude de la NASA. libérer.

Dans son enquête décennale de référence sur l’astronomie et l’astrophysique, les Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine ont souligné l’importance de trouver des mondes habitables. Webb est un élément crucial de cette recherche et la NASA a déjà élaboré des plans pour le successeur de Webb, encore jeune, dans cette recherche, le Observatoire des Mondes Habitables. Mais cette mission ne sera pas lancée avant au moins une décennie, laissant Webb (et le télescope spatial Hubble, le prédécesseur toujours opérationnel de Webb) faire de nombreuses démarches exoplanétaires.

Hubble observé l’exoplanète récemment observée en 2019 et a découvert des signes indiquant que l’atmosphère de la planète contenait de la vapeur d’eau. Les observations de Webb vont encore plus loin. Les instruments Imageur dans le proche infrarouge et spectrographe sans fente (NIRISS) et Spectrographe dans le proche infrarouge (NIRSpec) du télescope ont pris des spectres de K2-18 b, en voyant combien de lumière stellaire était entravée dans l’atmosphère de l’exoplanète lorsqu’elle passait devant son étoile.

Webb a discerné la présence de molécules carbonées comme le méthane et le dioxyde de carbone, mais peu d’ammoniac, sur la planète. Cette composition chimique suggère que K2-18 b pourrait contenir un océan d’eau sous son atmosphère d’hydrogène. L’analyse du monde hycéen candidat est hébergé sur le serveur de préimpression arXiv et est accepté pour publication dans Les lettres du journal astrophysique.

« Nos résultats soulignent l’importance de prendre en compte la diversité des environnements habitables dans la recherche de la vie ailleurs », a déclaré Nikku Madhusudhan, astronome à l’Université de Cambridge et auteur principal de l’étude, dans le communiqué de la NASA. « Traditionnellement, la recherche de vie sur les exoplanètes s’est concentrée principalement sur les planètes rocheuses plus petites, mais les mondes hycéens plus grands sont nettement plus propices aux observations atmosphériques. »

Webb a également détecté ce qui ressemblait à du sulfure de diméthyle (DMS) dans l’atmosphère de la planète. Sur Terre, le sulfure de diméthyle est produit par les êtres vivants, et la majeure partie du DMS atmosphérique de notre planète est produite par le phytoplancton marin. « Les prochaines observations de Webb devraient pouvoir confirmer si le DMS est effectivement présent dans l’atmosphère de K2-18 b à des niveaux significatifs », a ajouté Madhusudhan.

Madhusudhan a ajouté que les données collectées par Webb lors de seulement deux observations de K2-18 b sont équivalentes à huit observations effectuées avec Hubble, grâce à la sensibilité du nouvel observatoire spatial et à la gamme de longueurs d’onde à laquelle il observe.

Des observations de suivi du candidat Hycean seront effectuées à l’aide de l’instrument infrarouge moyen de Webb, ou MIRI. Bien que la détection du sulfure de diméthyle soit très provisoire, K2-18 b montre de plus en plus de signes indiquant qu’il s’agit d’un monde aquatique doté d’un potentiel, sinon pour des raisons astrobiologiques, pour une meilleure compréhension des types de mondes habitables dans notre univers proche.

