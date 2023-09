Webb découvre qu’une exoplanète potentiellement habitable pourrait être un monde océanique

La prochaine fois que vous observerez la constellation du Lion, prenez un moment pour contempler K2-18 b, une planète fascinante sur laquelle les scientifiques se demandent si elle pourrait abriter la vie. Les nouvelles données du télescope spatial James Webb nous donnent une vision scintillante d’une exoplanète qui pourrait être recouverte d’un océan d’eau liquide.

K2-18 b tire son nom de l’étoile hôte K2-18, située à environ 120 années-lumière de nous. Ce n’est pas très loin en termes spatiaux, mais nous n’y retournerons pas de si tôt pour une visite en personne. K2-18 b orbite dans la zone habitable de son étoile, une région où de l’eau liquide pourrait être présente sur la planète. L’exoplanète pourrait être ce que l’on appelle un monde hycéen, recouvert d’eau avec une atmosphère riche en hydrogène. Le nom est une combinaison de « hydrogène » et « océan ».

Astronomes de l’Université de Cambridge a identifié les planètes hycéennes comme une nouvelle classe de planètes habitables en 2021. Les chercheurs ont encouragé l’étude de ces mondes à la recherche de biosignatures – preuves de vie – alors que nous poursuivons notre recherche de la vie au-delà de la Terre.

« Traditionnellement, la recherche de vie sur les exoplanètes s’est concentrée principalement sur les planètes rocheuses plus petites, mais les mondes hycéens plus grands sont nettement plus propices aux observations atmosphériques », a déclaré Nikku Madhusudhan, astronome de l’Université de Cambridge.auteur principal d’un article sur les résultats Webb (PDF). C’est là qu’interviennent les puissants instruments de Webb.

Webb s’appuie sur les observations faites par le vénérable télescope spatial Hubble. Hubble déjà découvert vapeur d’eau dans l’atmosphère de K2-18 b. Webb a maintenant détecté des molécules carbonées, du méthane et du dioxyde de carbone, dans l’atmosphère de K2-18 b. La NASA a déclaré que la détection de ces molécules, combinée à une pénurie d’ammoniac, conforte l’idée selon laquelle la planète cache un océan sous son atmosphère.

Le méthane et le dioxyde de carbone ne sont pas les seules molécules qui méritent d’être enthousiasmées. Le télescope a peut-être également détecté du sulfure de diméthyle, mais des travaux de suivi de Webb seront nécessaires pour le confirmer. « Sur Terre, cela n’est produit que par la vie. La majeure partie du DMS présent dans l’atmosphère terrestre est émise par le phytoplancton des environnements marins », a déclaré la NASA.

K2-18 b est 8,6 fois plus massif que la Terre, mais moins massif que Neptune. Nous n’avons rien de comparable dans notre propre système solaire. « Cette absence de planètes proches équivalentes signifie que ces ‘sous-Neptunes’ sont mal comprises, et la nature de leurs atmosphères fait l’objet d’un débat actif parmi les astronomes », a déclaré la NASA.

Jusqu’à présent, les données de Webb sont une raison d’être enthousiasmé par K2-18 b et son potentiel à héberger la vie, mais il est trop tôt pour se réjouir. La NASA prévient qu’un océan sur une planète comme celle-ci pourrait être trop chaud pour être habitable.

Webb est un projet conjoint de la NASA, de l’Agence spatiale européenne et de l’Agence spatiale canadienne. Il a été lancé en 2021 et a déjà remodelé notre compréhension de l’univers depuis sa courte période de mise en service. Les premières données Webb sur K2-18 b ne sont qu’un début. Les chercheurs utiliseront Webb pour scruter la planète afin de mieux comprendre son atmosphère et son potentiel d’habitabilité.

« Notre objectif ultime est l’identification de la vie sur une exoplanète habitable, ce qui transformerait notre compréhension de notre place dans l’univers », a déclaré Madhusudhan.