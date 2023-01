Webb de la NASA a peut-être découvert les ingrédients de la vie dans un nuage froid et sombre

À quelques centaines d’années-lumière de la Terre (qui est exceptionnellement proche, cosmiquement parlant) se trouve une étendue mystérieuse et brumeuse appelée le nuage moléculaire Chamaeleon I. Dans un univers déjà froid et sombre, cette pépinière stellaire brumeuse est considérée comme l’un des quartiers les plus froids et les plus sombres connus à ce jour. Et c’est souvent dans les coins les plus sombres de l’espace que nous trouvons les braises les plus brillantes de l’évolution et de l’histoire de notre univers.

Au Lundi dans la revue Nature, des scientifiques travaillant avec le télescope spatial James Webb ont annoncé que pointer cette machine vers Chamaeleon I a révélé une étonnante ménagerie de molécules glacées cachées dans le nuage. Mais ce ne sont pas simplement de vieilles molécules. Ce sont le genre de briques interstellaires qui fusionneront un jour dans la prochaine génération d’étoiles, de planètes – et pourraient même conduire au début de la vie telle que nous la connaissons.

Effectivement, en plus des morceaux de glace structurels tels que le dioxyde de carbone congelé, l’ammoniac et l’eau, le JWST a également réussi à détecter des preuves de ce que l’on appelle des “molécules prébiotiques” dans le nuage, selon un communiqué de presse sur la découverte. Cela fait simplement référence à des produits chimiques spécifiques connus pour favoriser les bonnes conditions pour les précurseurs de la vie.

“Notre identification de molécules organiques complexes, comme le méthanol et potentiellement l’éthanol, suggère également que les nombreux systèmes d’étoiles et de planètes se développant dans ce nuage particulier hériteront de molécules dans un état chimique assez avancé”, a déclaré Will Rocha, astronome à l’observatoire de Leiden qui a contribué à la découverte, dit dans un communiqué. “Cela pourrait signifier que la présence de molécules prébiotiques dans les systèmes planétaires est un résultat courant de la formation d’étoiles, plutôt qu’une caractéristique unique de notre propre système solaire.”

En d’autres termes, peut-être que les humains, les fleurs et les microbes terriens ne sont pas si spéciaux. Peut-être ne sommes-nous pas seuls dans l’univers car les ingrédients qui nous ont constitués sont extraordinairement commun sous-produits de bébés étoiles qui grandissent dans de grands et mauvais soleils.

OK, pour être clair, cela ne veut pas dire que nous avons trouvé des preuves de vie extraterrestre ou quelque chose de drastique comme ça. Je veux dire, nous ne savons pas exactement ce qui va arriver à ces molécules transportées par les nuages ​​au fil du temps alors que les sosies des mini-systèmes solaires commencent à se former.

Cependant, cela ouvre des pistes (très préliminaires) dans la chasse. “Ces observations ouvrent une nouvelle fenêtre sur les voies de formation des molécules simples et complexes qui sont nécessaires pour fabriquer les éléments constitutifs de la vie”, a déclaré Melissa McClure, astronome à l’Observatoire de Leiden et auteur principal de l’article, dans un communiqué.

Suivre un nuage caméléon

En un mot, le JWST fonctionne en utilisant ses miroirs plaqués or et ses instruments de haute technologie pour détecter des longueurs d’onde spécifiques de la lumière qui se situent dans la région infrarouge du spectre électromagnétique.

NASA et J. Olmsted [STScI]

La lumière infrarouge est très différente de la lumière ordinaire que nous avons l’habitude de voir à l’œil nu. Contrairement à cette dernière, connue sous le nom de lumière visible, les longueurs d’onde infrarouges sont essentiellement invisible à nous. Pourtant, une grande quantité de lumière émanant de différentes régions de l’univers – en particulier de l’intérieur des nuages ​​​​formateurs d’étoiles – arrive à notre point de vue sur Terre sous forme de lumière infrarouge invisible.

C’est pourquoi le JWST est si important.

Cette machine est littéralement construite pour décoder toute cette lumière infrarouge de l’espace lointain et la transformer en quelque chose de compréhensible par nos esprits et notre technologie – élucidant une multitude de secrets cosmiques autrement protégés de notre vue.

Et, vous l’avez deviné, alors que le JWST observait Chamaeleon I, il a capté un tas de longueurs d’onde infrarouges associées aux molécules glacées cachées à l’intérieur de la brume, et les a transformées en informations digestibles par l’équipe de scientifiques qui exploitent le champ d’application.

Fondamentalement, la lumière émise par une étoile à l’arrière-plan du nuage a en quelque sorte touché tout sur son passage sur le chemin des lentilles du JWST, situées à un million de kilomètres de notre planète. Plus précisément, lorsque les longueurs d’onde traversaient le nuage lui-même, elles sont entrées en contact avec toutes ces molécules glacées flottant à l’intérieur.

Ainsi, une partie de la lumière des étoiles a été absorbée par ces molécules glacées, laissant une sorte d’empreinte digitale dans son sillage. Ces empreintes digitales sont appelées lignes d’absorption – et une fois analysées, elles peuvent aider à déduire tout ce qui les a créées. Dans ce cas, les empreintes digitales ont conduit les scientifiques à en savoir plus sur les molécules de glace.

“Nous n’aurions tout simplement pas pu observer ces glaces sans Webb”, a déclaré Klaus Pontoppidan, scientifique du projet Webb au Space Telescope Science Institute, qui a participé à cette recherche, dans un communiqué. “Dans les régions aussi froides et denses, une grande partie de la lumière de l’étoile d’arrière-plan est bloquée et la sensibilité exquise de Webb était nécessaire pour détecter la lumière des étoiles et donc identifier les glaces dans le nuage moléculaire.”

NASA, ESA, ASC, Joseph Olmsted (STScI)



À l’avenir, l’équipe a l’intention de voir comment ces glaces et composants prébiotiques évoluent au fil du temps dans Chamaeleon I alors que des disques de formation de planètes commencent à apparaître dans la région. Comme McClure l’a expliqué, “cela nous dira quel mélange de glaces – et donc quels éléments – peuvent éventuellement être livrés à la surface des exoplanètes terrestres ou incorporés dans les atmosphères de planètes gazeuses ou de glace géantes”.