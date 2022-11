Web3 Foundation fait une déclaration audacieuse à la SEC : “DOT n’est pas une sécurité”. c’est juste un logiciel’

Selon le CLO Daniel Schoenberger, l’équipe a développé une “théorie viable de la façon dont le morphing de jetons pourrait également être réalisé” pour le DOT a soutenu les problèmes de la SEC et les lois fédérales sur les valeurs mobilières.

L’entité soutenant l’analyse et le développement de Polkadot tout en supervisant les efforts de collecte de fonds pour la blockchain a fait valoir que la Securities and Exchange Commission des États-Unis ne doit pas considérer le jeton DOT comme un titre en dessous de son orbite régulatrice.

Dans un article de journal du 4 novembre, le directeur juridique de l’équipe Web3 Foundation, Daniel Schoenberger, a mentionné le jeton natif de Polkadot

Les tickers DOT en baisse de 7,06 $ s’étaient «morphosés» et étaient un «logiciel» au lieu d’un titre. Schoenberger a déclaré que l’affirmation était “conforme aux opinions” qu’elle avait partagées avec la SEC à la suite de discussions entamées en novembre 2019.

“Alors que la vision de Polkadot n’avait pas envisagé que le jeton natif de la blockchain serait une sécurité, nous avons tendance à comprendre que la lecture de la SEC pouvait être que le jeton à livrer serait une sécurité, au moins au moment de livraison », a déclaré Schoenberger. “Quoi qu’il en soit, pour que DOT, le jeton natif de la blockchain Polkadot soit – ou devienne – une non-sécurité, nous sommes généralement prêts à essayer de le faire.”

Le CLO susmentionné, la Fondation Web3, avait rencontré à plusieurs reprises l’aile fintech de la SEC, FinHub, dans le cadre du port d’entrée de la présidence, l’offre de longue date de Gensler aux sociétés de cryptographie pour «entrer et parler». Conformément à Schoenberger, l’équipe a développé une “théorie réalisable sur la façon dont le morphing de jetons pourrait également être réalisé” pour le DOT a soutenu les problèmes de la SEC et les lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières.

Bien que l’entité de collecte de fonds susmentionnée ait “partagé cette théorie à plusieurs reprises avec la SEC” sur le fait que le DOT ne soit pas considéré comme un titre, il n’est pas clair si le régulateur fédéral peut ou non répondre aux allégations portant apparemment atteinte à leur orbite. La SEC a généralement utilisé des actions de contrôle social comme base de réglementation – en juillet, le régulateur a spécifiquement désigné 9 jetons comme “crypto plus titres” lors d’une affaire contre un ancien chef de produit chez Coinbase.

L’affirmation catégorique de Schoenberger selon laquelle le jeton DOT devrait être envisagé en dehors d’une grande partie de la gestion réglementaire de la SEC reflète celle des nombreux tickers XRP XRP en baisse de 0,50 $. Ripple est actuellement engagé dans une bataille juridique avec la SEC au sujet d’allégations selon lesquelles la société, le cofondateur Christian Larsen et le dirigeant d’entreprise Brad Garlinghouse ont levé pas moins d’un milliard de dollars grâce à la vente de titres non enregistrés à l’aide de XRP. Les partisans de Ripple ont fait valoir que le jeton n’était pas une sécurité et ont critiqué la SEC pour avoir renié son autorité.

