Web3 est dans le “chaos”, les métaverses dans les jardins clos : Randi Zuckerberg

“Nous ne faisons qu’effleurer la surface de ce que nous allons voir [in the metaverse]”, a déclaré Randi Zuckerberg, fondateur et PDG de Zuckerberg Media.

Le fondateur et PDG de Zuckerberg Media, une société de production et de conseil en marketing, a ajouté : “Vous êtes le seul à surveiller vos arrières et vos propres actifs, les gens passent du temps à se protéger en créant autant de portefeuilles différents et en protégeant leur identité et cela ne contribue pas au développement de la région.”

Zuckerberg, qui était l’un des premiers employés de Meta – anciennement connu sous le nom de Facebook – a expliqué que divers métaverses agissent désormais comme “leur propre jardin clos”, dans lequel les utilisateurs ne peuvent pas utiliser leurs actifs sur plusieurs plates-formes.

Le métaverse peut être vaguement défini comme un monde virtuel où les gens vivent, travaillent et jouent. Avec la crypto-monnaie, les utilisateurs peuvent acheter et développer des terrains virtuels ou habiller leurs propres avatars.