Google, AT&T, Amazon Web Services, Oracle Cloud Infrastructure et les services de domaine GoDaddy font partie des entreprises qui ont commencé à signaler des pannes jeudi matin.

Akamai subit une interruption de service. Nous étudions activement le problème et fournirons une mise à jour dans 30 minutes. – Technologies Akamai (@Akamai) 22 juillet 2021

Les plateformes de jeux Steam et PlayStation Network, les services de voyage Expedia et Airbnb, les géants du transport maritime UPS et FedEx, et les institutions bancaires et financières telles que Chase, Discover, Capital One, Fidelity et American Express ont entre autres signalé des perturbations de leurs services Web.

Le problème semble être dû à un « problème d’urgence » avec le service Edge DNS chez le fournisseur Akamai, qui a déclaré qu’il était « au courant » du problème et « enquête active » il. Le système de noms de domaine (DNS) agit comme un annuaire Internet, traduisant les noms de sites Web (URL) en adresses IP.

Le système de noms de domaine (DNS) d’Internet est censé être décentralisé, mais il est devenu concentré parmi les principaux fournisseurs. Akamai, basé à Cambridge, Massachusetts, à côté du campus du MIT, a rendu d’énormes pans d’Internet inaccessibles en raison d’un échec massif du « DNS Edge » pic.twitter.com/Cton7uNcH4 – Émeute de la Licorne (@UR_Ninja) 22 juillet 2021

Peu avant 13 heures, heure de l’Est, Akamai a publié une mise à jour indiquant qu’il avait « mettre en œuvre un correctif » qui avait abouti au service « reprendre les opérations normales ». Il n’y avait aucune explication quant à la nature du problème.

