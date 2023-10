L’Université d’État de Caroline du Sud accueillera le célèbre acteur et chanteur de cinéma et de télévision Jason Weaver pour une masterclass sur l’industrie du divertissement du 30 octobre au 30 novembre. 1 sur le campus.

« Du rêve à l’écran : Masterclass SCSU Industry Insider avec Jason Weaver » sera un atelier de trois jours conçu pour éduquer et préparer les futurs pionniers au secteur du divertissement, ainsi qu’à la manière d’établir et de construire une carrière permanente dans le cinéma et la télévision. industrie.

Weaver est surtout connu pour son interprétation continue de « Rashad » dans la série originale de Showtime « The Chi » et pour sa voix chantée de « Simba » dans le classique animé « Le Roi Lion ».

« Notre objectif est de permettre aux étudiants d’établir et d’entretenir une carrière tout au long de leur vie dans le monde dynamique du cinéma et de la télévision en offrant des informations précieuses sur le fonctionnement réel de l’industrie cinématographique et en créant une expérience pour les acteurs en herbe et en leur permettant de disséquer et de jouer des scènes et d’obtenir commentaires et critiques constructives », a déclaré Weaver.

Les étudiants de SC State ont été invités à s’inscrire au cours plus tôt ce semestre, et les places se sont rapidement remplies.

“Cette masterclass est une occasion en or pour les étudiants de la South Carolina State University d’entendre parler de ce qu’il faut pour réussir dans le monde extrêmement compétitif du divertissement”, a déclaré le président de SC State, Alexander Conyers. « Nous apprécions profondément la volonté de M. Weaver et de son équipe de partager leurs précieuses idées et expériences avec nos étudiants.

“Je remercie également le Dr Macie Smith, vice-président du conseil d’administration de SC State, pour avoir organisé et aidé à coordonner cette fantastique amélioration de notre programme”, a déclaré Conyers.

Smith a décrit le fait que Weaver enseigne la classe comme une expérience révolutionnaire pour les étudiants de SC State.

“Ici, à la SC State University, nous créons des opportunités d’acquisition de compétences concrètes de développement de carrière pour nos étudiants”, a déclaré Smith. « Non seulement ils recevront une formation individuelle dispensée par un acteur et un homme d’affaires incroyablement talentueux, mais ils auront également l’occasion de démontrer leurs compétences à travers des jeux de rôle et de recevoir une communication constructive sur les domaines à améliorer.

« Nous attendons depuis un moment pour y parvenir, et grâce au président Conyers, au prévôt Frederick Evans et à notre équipe de direction, nous sommes prêts à accueillir Jason Weaver et son équipe sur le campus pour une opportunité qui préparera certainement nos étudiants à réussir. carrières dans l’industrie du cinéma et de la télévision », a déclaré Smith.

À la suite de cette masterclass, les étudiants pourront :

Commencez à explorer les cheminements de carrière potentiels vers l’industrie du divertissement et obtenez des conseils judicieux et les meilleures pratiques sur la façon d’évoluer dans votre carrière. Domaines de parcours potentiels tels que la cinématographie, la garde-robe, le maquillage, les effets visuels numériques autrement appelés (CGI), le montage et l’écriture de scénarios.

Développez la confiance autour de la forme d’art du jeu d’acteur et d’autres postes dans l’industrie grâce à la pratique du travail sur scène et au développement de techniques.

Être capable d’appliquer efficacement la technique et les styles de jeu d’acteur pour produire efficacement une audition sur bande auto-enregistrée pour un projet de film/télévision.

Mieux comprendre les avantages et le modèle commercial en constante évolution qui existe actuellement dans l’industrie du divertissement.

Apprenez-en davantage sur la grève actuelle des acteurs et des écrivains et sur l’importance des syndicats dans l’industrie du cinéma et de la télévision.

Obtenez un aperçu direct de l’industrie auprès d’acteurs et d’artistes notables qui ont des années d’expérience dans l’industrie du cinéma et de la télévision.

La visite de Weaver est coordonnée avec le SC State College of Education, Humanities and Social Sciences et le Département des arts visuels et du spectacle.