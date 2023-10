Weathersfield recherchera de nouvelles offres pour un centre communautaire | Actualités, Sports, Emplois

WEATHERFIELD — Les responsables espèrent que les nouvelles offres pour la construction d’un nouveau centre communautaire multijuridictionnel dans le parc sur la route nationale 46 se situeront dans la fourchette de prix du canton.

Lors de leur réunion de mardi, les administrateurs ont approuvé une motion autorisant l’agent financier Fred Bobovnyk à publier des offres pour la construction du projet. Weathersfield discute des plans du centre depuis 2019.

« Nous avons suivi ce processus il y a deux ans et les coûts dépassaient de loin l’argent dont nous disposions », a déclaré l’administrateur Richard Harkins. « Les temps ont quelque peu changé, certains pour le meilleur, d’autres pour le pire. Certains coûts ont augmenté, d’autres ont diminué. Nous recherchons actuellement d’autres fonds, mais nous voulions récupérer le bâtiment pour faire un appel d’offres et voir quel est le coût réel aujourd’hui, deux ans plus tard, pour voir si le projet est même possible.

Weathersfield dispose de 800 000 $ pour la construction du centre, qui est prévu pour le parc du canton. Une grande partie – 500 000 $ – provient d’un crédit du budget d’investissement 2020-2021 de l’Ohio et 300 000 $ proviennent de la Commission régionale des Appalaches.

L’administrateur David Rouan a déclaré que le canton cherchait davantage de financement pour le centre.

« Nous avons demandé un certain nombre de subventions supplémentaires, qui n’ont pas toutes abouti. Nous avons donc les 800 000 $ et nous avons demandé aux commissaires (du comté de Trumbull) 250 000 $ de l’American Rescue Plan Act pour combler le vide », a-t-il déclaré.

Il est prévu un centre d’un étage de 91 pieds sur 70 pieds, d’une superficie de 6 300 pieds carrés, avec de grandes et petites salles de réunion et une cuisine chauffante qui sera utilisée par les forces de sécurité et d’autres groupes. Le centre serait situé à l’ouest du belvédère du canton.

Au cours des dernières années, les administrateurs ont déclaré que les services de police et d’autres forces de l’ordre, ainsi que des groupes tels que les sociétés historiques, les 4-H et les Scouts, pourraient utiliser le bâtiment. Ils ont déclaré que le centre serait un ajout bienvenu au parc, qui est utilisé pour une variété d’événements tels que le festival du Jour du drapeau, l’Oktoberfest d’automne, la chasse aux œufs de Pâques, l’éclairage des arbres de Noël et les sports et autres activités pour les jeunes locaux.

Rouan a déclaré que la municipalité espère que les offres pour le centre atteindront environ 1 million de dollars. Il a déclaré que les offres seraient probablement déposées dans les deux prochains mois.

Rouan a déclaré que les plans initiaux pour le centre avaient été repoussés en raison de l’augmentation des prix des matériaux provoquée par la pandémie de COVID-19. Il a déclaré que le canton espère maintenant que le prix de construction du centre aura baissé, se rapprochant ainsi de la fourchette de prix de Weathersfield.

« Comme l’a dit l’administrateur Harkins, nous avons soumissionné pour ce projet au plus fort de la COVID », a déclaré Rouan. «C’était pendant les pénuries d’approvisionnement et la flambée des prix et les résultats ont été bien plus élevés que nous l’espérions. Alors maintenant, nous espérons qu’à mesure que les choses se seront stabilisées, que les matériaux seront plus disponibles et que certains prix auront baissé, nous espérons que le prix reviendra plus près de ce dont nous disposons, en particulier avec ce que les commissaires pourraient nous donner. .»

AMÉLIORATIONS DU CIMETIÈRE

Les administrateurs ont récemment annoncé que le canton avait reçu une subvention de 2 500 $ qui sera utilisée pour réparer les cimetières qu’il entretient.

Weathersfield a reçu le financement de la division de l’immobilier et des licences professionnelles du ministère du Commerce de l’Ohio. Le canton fournira des fonds locaux de contrepartie de 2 500 $, ce qui signifie qu’un total de 5 000 $ sera disponible pour la réparation du cimetière.

« C’est un processus que nous attendions depuis longtemps, mais nous sommes heureux d’obtenir la subvention », a déclaré l’administrateur Steven Gerberry.

Weathersfield est responsable de l’entretien de quatre cimetières de canton : County Line, Ohltown, Welsh Hill et Kerr.

« Ces 5 000 $ seront utilisés au cimetière Kerr, dans la section la plus ancienne, pour aider à niveler les pierres tombales », a déclaré Rouan.

Kerr est actuellement le seul cimetière entretenu par le canton qui propose des terrains funéraires à vendre, selon le site Web du canton.

Rouan a déclaré qu’avec des tonnes de pierres tombales remplissant les quatre cimetières de Weathersfield, l’entretien des sites peut être difficile. Il a déclaré que les 5 000 $ dont dispose actuellement le canton seront utiles, mais Weathersfield continuera de rechercher des fonds supplémentaires pour les cimetières.

« Nous avons des milliers et des milliers de pierres tombales », a déclaré Rouan. « Nous n’avons pas les revenus nécessaires pour faire face à ces problèmes de façon régulière. Notre espoir est d’aller vers la section la plus ancienne et de faire tout ce que nous pouvons avec ces 5 000 $, puis, espérons-le, de rechercher d’autres subventions à court terme.

Dans d’autres affaires, les fiduciaires :

• Approuvé une motion visant à promouvoir Ted Pedigrew de pompier probatoire à pompier.

• A approuvé une motion visant à embaucher Bruce Gaus comme pompier probatoire.

• Approuvé une motion autorisant Rouan à demander une subvention de 500 $ pour de l’équipement de sécurité pour le service d’incendie auprès de l’Ohio Township Association Risk Management Authority.







