Weatherbys Hamilton Lonsdale Cup : Coltrane prend sa revanche sur Royal Ascot sur Courage Mon Ami à York | Nouvelles des courses

Coltrane a pris sa revanche à Royal Ascot sur Courage Mon Ami en portant un coup décisif dans les Weatherbys Hamilton Lonsdale Cup Stakes.

Un plat debout dans les meilleurs concours de maintien, le vainqueur des Sagaro Stakes d’Andrew Balding a dû jouer le second rôle derrière la nouvelle étoile restante de John et Thady Gosden lors de la Gold Cup à Ascot, mais est revenu le plus fort cette fois-ci pour faire mieux que l’année dernière.

Coltrane et Courage Mon Ami n’ont eu aucune réponse face à Quickthorn, en tête de la Goodwood Cup, plus récemment et le champion en titre de la Lonsdale Cup s’est retrouvé dans sa position habituelle à la tête des affaires alors que les coureurs franchissaient le premier virage.

Même si Frankie Dettori avait Courage Mon Ami ancré à l’arrière, le peloton dans son ensemble tenait à ne pas donner trop de corde à la charge de Hughie Morrison à cette occasion et Oisin Murphy en particulier a pris une position de traque pour se déplacer en douceur au milieu de la division.

Tom Marquand a accéléré le tempo à bord de Quickthorn pour rentrer chez lui, mais le peloton a été sage et bientôt toute une série de prétendants ont émergé pour relever leur défi.

Murphy a pris l’avantage à l’étranger Coltrane (11-4) en dépassant le poteau de deux stades et bien que Giavellotto, vainqueur de la Yorkshire Cup, et Courage Mon Ami aient refusé de creuser profondément dans les phases finales, Coltrane a terminé plein de course pour enregistrer un score d’un an et demi. Succès d’une longueur sur le vainqueur de la Gold Cup, qui a devancé le joueur de quatre ans de Marco Botti pour la deuxième place.

Ce fut une victoire douce-amère pour les Baldings qui virent leur autre coureur, Nate The Great, se redresser brusquement. L’épouse de Balding, Anna Lisa, a déclaré : « J’espère que l’autre cheval ira bien. Ils lui ont mis une botte de compression et l’ont ramené aux écuries. Les vétérinaires sont là et ils font ce qu’ils peuvent.

« C’était pleinement mérité pour Coltrane, cependant, il est adoré par tout le monde. Il a été incroyablement constant. À Goodwood, Tom a fait un si bon tour à Quickthorn qu’il le méritait pleinement, mais c’était son tour aujourd’hui et il l’a fait avec un style brillant.

« Je suis ravi de remporter un autre Groupe 2 pour Mick et Janice (Mariscotti) car ils ont été incroyablement patients. Il a été opéré il y a deux ans, il n’a pas regardé en arrière mais c’est pourquoi il ne va pas en Australie.

« C’est comme un animal de compagnie, il est adorable. Je pense que ce sera la prochaine fois à Ascot (Journée des Champions) car il a si bien couru lors de la course l’année dernière. »

Dettori a déclaré à propos du deuxième : « En fait, il n’était pas enthousiaste, il lui a fallu un certain temps pour s’échauffer, puis il s’est bien comporté. La pénalité et le demi-mile de moins ont fait de Coltrane un meilleur cheval que moi.

Image:

Courage Mon Ami et Frankie Dettori affrontent Coltrane dans la Gold Cup





« Nous n’avons pas laissé partir Quickthorn aujourd’hui, cela a fait une grande différence. C’était le bon résultat aujourd’hui – Coltrane et mon cheval, premier et deuxième de la Gold Cup et premier et deuxième aujourd’hui.

« Le Prix du Cadran sur deux ans et demi serait fait sur mesure pour lui et je suppose qu’il reviendra pour la Gold Cup l’année prochaine sans moi ! »

John Gosden a ajouté : « Il a juste un peu quitté la piste, mais en fin de compte, regardez la forme de la Gold Cup et il a eu une pénalité de 3 livres.

« Les 3 livres sur deux milles ont fait la différence. Tout va bien, il ira maintenant pour le Cadran, sur deux milles et demi, sa (distance) préférée, puis nous le rangerons et tout va bien, nous l’amènerons de retour pour la Gold Cup l’année prochaine.