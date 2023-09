Weather Network rétablit le service après une faille de cybersécurité

Weather Network affirme qu’il travaille à restaurer les fonctionnalités de son application et de son site Web après avoir été touchés par un incident de cybersécurité mardi.

Dans un contexte social article dans les médias mercredila société mère Perlmorex Corp. a confirmé qu’elle continuait d’être affectée par un incident de cybersécurité lié à un fournisseur de logiciels tiers.

« Des experts en cybersécurité ont été engagés et l’enquête est en cours », a indiqué la société. « Les autorités compétentes ont été informées de l’incident. »

Jeudi soir, l’application et le site Web de MétéoMédia ne fonctionnaient pas correctement. La version française Météomédia est également impactée.

Perlmorex exploite également le système d’alerte d’urgence du Canada En Alerte, mais a déclaré qu’il n’a pas été affecté. L’entreprise ajoute qu’elle a signalé l’incident aux « autorités compétentes ».

« Nous travaillons sans relâche pour restaurer notre fonctionnalité de notification le plus rapidement possible », a indiqué jeudi un communiqué de Weather Network. « Les utilisateurs peuvent également s’attendre à un rétablissement constant de nos autres services et informations météorologiques au cours des prochains jours. »