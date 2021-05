Wear OS s’est doté d’une nouvelle application aujourd’hui

L’avenir de Wear OS reste incertain et Google n’a même pas encore suggéré que quelque chose d’important changera pour la plate-forme de sitôt. Bien sûr, nous pensons qu’une grande mise à jour printanière est en cours et savons qu’il y aura au moins une session significative dédiée à Wear chez Google I / O dans quelques semaines. Il y a même des rumeurs selon lesquelles Samsung reviendrait à Wear OS pour ses montres intelligentes, ce qui signifierait une grande opportunité pour le système d’exploitation portable de Google. Le fait est qu’après avoir connu des années de déception, je sais que tout cela pourrait pétiller et qu’il est difficile de passer en mode optimiste à moins que Google ne nous montre quelque chose.

S’il y a un peu de lumière sur laquelle se concentrer pour le moment, c’est l’effort renouvelé ces dernières semaines pour reconnaître que Wear OS existe toujours. Il y a eu quelques tweets ici et là, l’ajout d’un indice UV aux poignets et maintenant la sortie d’une nouvelle application Gboard.

C’est vrai, Google a publié une nouvelle application pour Wear OS et c’est une grande! Gboard est maintenant sur Wear OS!

Dans un message de forum, Google explique que Gboard pour Wear OS vous offre plusieurs méthodes de saisie, notamment la saisie QWERTY, les gestes et la saisie vocale. Il a même une palette d’emoji. Google a ajouté des «suggestions et corrections améliorées», ce qui est pratique car il est pratiquement impossible de taper sur un petit clavier de poignet avec précision ou efficacité. Le support multilingue est également disponible!

Je sais que Wear OS avait déjà une application de clavier qui faisait en quelque sorte certaines de ces choses, mais cela semble être une mise à niveau décente, non?

Dans le message d’annonce de Gboard sur Wear OS, Google a également déclaré qu’il « a hâte de partager ce qui est en réserve pour Wear OS by Google en 2021! » comme s’il y avait de plus grands projets. Encore une fois, n’essayez pas de laisser mon excitation prendre le pas sur la réalité, mais vous devez aimer l’entendre.