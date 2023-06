Wear OS 4 peut enfin vous permettre de changer de téléphone sans réinitialiser votre montre en usine

Google a récemment publié son logiciel Wear OS 4 Beta et Samsung n’a pas tardé à intégrer sa version bêta One UI 5 Watch pour ses séries Galaxy Watch4 et Watch5, afin que les gens puissent se familiariser avec les changements avant que la version finale du logiciel n’atteigne les masses. L’un des nouveaux changements les plus intéressants apportés à Wear OS peut être la possibilité de changer de téléphone sans avoir à réinitialiser votre montre.

La version actuelle de Wear OS 3.5 et la version One UI Watch 4.5 correspondante de Samsung vous obligent à réinitialiser votre smartwatch en usine chaque fois que vous changez de téléphone, ce qui est assez ennuyeux. Bien que le logiciel vous permette de sauvegarder entièrement vos paramètres et vos préférences, certaines choses comme les cadrans de montre tiers et la disposition des icônes dans le tiroir de l’application sont perdues au cours du processus.

Eh bien, dans la version bêta de One UI Watch 5, ce n’est plus nécessaire. Une fois que vous avez lancé le processus de transfert vers un autre téléphone, une invite vous demandera si le compte Google de votre montre correspond à celui du nouveau smartphone.

Il est peut-être important de noter que cette fonctionnalité a été testée sur une Galaxy Watch5, de sorte que les appareils exécutant la vanille Wear OS 4 peuvent ne pas l’obtenir. Néanmoins, nous pensons qu’il s’agit d’une fonctionnalité de base, il y a donc de fortes chances que tout le monde l’obtienne.

