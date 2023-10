Wear OS 4 devient stable, il arrivera sur les montres Pixel originales plus tard cette année

La Pixel Watch 2 a été annoncée cette semaine et apporte le nouveau Wear OS 4. Il devrait y avoir un astérisque à côté de « nouveau » – nous avons déjà vu Wear OS sur la série Galaxy Watch6, bien qu’il s’agisse du Samsung fortement personnalisé. interprétation du nouveau système d’exploitation.

Quoi qu’il en soit, la Watch 2 exécutera le nouveau système d’exploitation dès le départ, les montres Pixel originales le recevront sous forme de mise à jour plus tard cette année. En attendant, les développeurs peuvent utiliser les Galaxy Watches pour tester leurs applications.

Une chose qu’ils voudront peut-être essayer est le Format du cadran de la montre – cela a été co-développé avec Samsung et permet aux développeurs de définir l’apparence et le comportement des cadrans de montre en XML. Aucun code exécutable n’est impliqué, Wear OS se chargera à la place du rendu du cadran de la montre. Cela signifie que les développeurs n’ont pas à se soucier des optimisations du code et des performances de la batterie.

Cadrans de montre créés à l’aide du format de cadran de montre

Wear OS 4 apporte également la version 1.2 de la bibliothèque Jetpack Tiles, qui inclut de nouvelles fonctionnalités d’animation et de liaisons de données – un moyen simple d’afficher des données à jour dans votre application (par exemple, le nombre de mesures prises aujourd’hui qui sont automatiquement mises à jour).





Le passage à un nouveau matériel est plus facile grâce à la sauvegarde et à la restauration dans le cloud. Par exemple, lors de la mise à niveau d’une Pixel Watch vers une Pixel Watch 2, vous pourrez choisir les applications et les fichiers à transférer. Ou si vous effectuez une mise à niveau vers un nouveau téléphone, vous pouvez désormais transférer la montre sans avoir à effectuer une réinitialisation d’usine.



Transférer les données de la montre vers un nouveau téléphone est désormais beaucoup plus simple

Notez que Wear OS 4 est basé sur Android 13 alors que Wear OS 3.5 était basé sur Android 11. Il y a eu quelques changements majeurs depuis lors (par exemple, plus de support 32 bits), les développeurs doivent donc s’assurer que leurs applications fonctionnent sur le nouveau système d’exploitation.

Ils peuvent le faire avec l’émulateur Wear OS 4, en utilisant la nouvelle Pixel Watch 2 (et bientôt la Pixel Watch d’origine) ainsi que d’autres montres compatibles v4.

