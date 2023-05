Wear OS 4 annoncé avec plus d’applications, des sauvegardes dans le cloud et une gestion améliorée de la batterie

Alors que Wear OS 3 de Google n’a pas atteint autant de smartwatches, le fabricant Android a annoncé sa prochaine version – Wear OS 4. Il arrivera plus tard cette année et promet une suite d’applications de montre plus utiles, une gestion améliorée de la batterie et une meilleure accessibilité avec le texte remanié -à l’entrée de la parole.

Wear OS 4 améliore l’intégration avec Google Home avec encore plus d’options de contrôle sur les appareils connectés. Google a également confirmé plus de fonctionnalités pour ses applications Google Workspace, Gmail et Google Calendar. Vous pourrez désormais accéder à deux favoris Workplace depuis votre montre Wear OS 4, répondre rapidement aux e-mails dans Gmail et RSVP aux événements et mettre à jour les tâches dans Calendar.











Nouvelles fonctionnalités des applications Google Home, Gmail et Google Agenda

Les développeurs tiers sont également à bord avec WhatsApp offrant sa première application de montre avec un cryptage de bout en bout, des réponses vocales et des appels sur l’appareil. Spotify apporte de nouvelles tuiles pour un accès plus facile à vos morceaux et podcasts préférés. Peloton ajoute une vignette de séquence d’entraînement à son application Wear OS 4. Samsung et Google se sont également associés sur un nouveau format de cadran de montre qui facilite le processus de création de cadrans de montre pour les développeurs et rend les cadrans de montre moins éprouvants pour la durée de vie de la batterie.









Applications WhatsApp et Spotify

Un autre ajout majeur à Wear OS 4 est la possibilité de sauvegarder et de restaurer votre montre sans réinitialisation d’usine. Google n’a pas divulgué d’informations officielles sur la smartwatch qui fera ses débuts avec Wear OS 4, mais nous nous attendons à ce que la série Galaxy Watch 6 de nouvelle génération de Samsung soit en première ligne. Nous nous attendons à voir Wear OS 4 sur la montre Pixel de nouvelle génération ainsi que sur des modèles d’autres fabricants.

