Wear OS 4 a une fonction de changement de jeu

Google a annoncé ce matin lors de sa conférence annuelle des développeurs que Porter OS 4 est officiellement prévu pour une sortie plus tard cette année, ainsi qu’une foule de changements pour Wear OS 3.

Pour Wear OS 4, Google met en avant l’amélioration de la durée de vie de la batterie des appareils, des fonctionnalités d’accessibilité nouvelles et améliorées, ainsi que ce qui pourrait être la plus grande introduction de fonctionnalités dans l’histoire de Wear OS (pas d’hyperbole) – la prise en charge de la sauvegarde et de la restauration qui permet à un utilisateur de changer de téléphone ou montre sans avoir à réinitialiser la montre en usine. Changeur de jeu.

Du côté de l’accessibilité, Google mentionne une expérience de synthèse vocale plus rapide et plus fiable, bien que de nombreuses autres fonctionnalités de Wear OS 4 n’aient pas encore été partagées. Une pièce détaillée dans son intégralité est la nouvelle Format du cadran de la montre, construit en partenariat avec Samsung. Ce logiciel permet aux développeurs et aux concepteurs de créer facilement des cadrans de montre pour Wear OS 4, nous pouvons donc déjà supposer que le jeu de cadran de montre sur Wear OS 4 va être fantastique.

Selon Google, Watch Face Format est un format XML déclaratif pour concevoir l’apparence et le comportement des cadrans de montre, ce qui signifie qu’il n’y a pas de code impliqué dans la création d’un cadran de montre, parfait pour les gens comme moi qui ont de bonnes idées pour un cadran de montre, mais pas une once d’expérience de codage pour leur donner vie. « La plate-forme Wear OS prend en charge la logique nécessaire pour rendre le cadran de la montre afin que vous n’ayez plus à vous soucier des optimisations de code ou des performances de la batterie », comme expliqué dans le post de Google.

À partir d’aujourd’hui, tout le monde peut accéder à la dernière version de Samsung Regarder le studio de visagequi vous permet de créer des cadrans de montre pour Wear OS 3 et Wear OS 4. Les cadrans de montre que vous créez aujourd’hui prendront automatiquement en charge le format de cadran de montre de Wear OS 4 plus tard cette année, alors n’hésitez pas à vous amuser.

Pour tous ceux qui portent déjà un appareil Wear OS et ne regardent pas trop loin vers l’avenir, Google a également des changements pour vous. Grâce aux mises à jour de nombreuses applications Google, votre appareil Wear OS pourra bientôt voir qui a sonné à votre porte Nest, déverrouiller vos portes à distance, accéder aux informations Gmail et Agenda pour les comptes Workspace, ainsi que gérer de nombreuses tâches Google Agenda pour le compte Google général. utilisateurs. Par exemple, vous pourrez voir et RSVP aux événements, vérifier les horaires et mettre à jour les statuts des tâches à partir de votre smartwatch.

D’autres changements apportés à la montre sont également dus aux mises à jour d’applications tierces, telles que WhatsApp et Spotify. Par exemple, dès que WhatsApp lancera son application officielle Wear OS (à venir), les utilisateurs pourront démarrer de nouvelles conversations, répondre aux messages par la voix, ainsi que répondre aux appels sans avoir à décrocher votre téléphone.

Soyez à l’affût de ces mises à jour et changements d’application bientôt. Et en ce qui concerne Wear OS 4, nous avons hâte d’en savoir plus à ce sujet.