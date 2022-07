Wear OS 3 a fière allure sur le Montblanc Summit 3

Le Montblanc Summit 3 a été annoncé il y a quelques semaines comme la première montre Wear OS 3 non fabriquée par Samsung. Le prix de la montre la met hors de portée de la plupart d’entre nous, mais faire un tour avec la montre est quelque chose que je veux vraiment, vraiment faire. Wear OS 3 est une mise à jour massive pour la plate-forme portable de Google et nous mourons d’envie de voir à quoi il ressemble et comment il fonctionne sans One UI Watch de Samsung.

Montblanc n’a toujours pas commencé à vendre ses 1 290 $ Sommet 3 pour le moment, mais le fabricant de produits de luxe a mis en ligne plusieurs didacticiels vidéo sur YouTube. Les vidéos nous donnent un premier aperçu de Wear OS 3 non-Samsung dans les moindres détails.

La première vidéo que nous avons regardée montre comment vous pouvez naviguer dans le Summit 3. Elle parle de l’ouverture du tiroir d’applications, des applications récentes, du balayage vers la gauche ou la droite dans Tiles, du défilement avec la couronne, du retour à la maison à partir d’une application, etc. trucs de base, mais il semble montrer un peu de personnalisation de Montblanc dans le système d’exploitation.

Nous étions toujours curieux de savoir à quoi ressemblerait Wear OS 3 sur d’autres montres. Après tout, Google a autorisé Samsung à gifler One UI Watch partout, ouvrant ainsi la possibilité à d’autres de personnaliser également. Montblanc a fait une partie de cela dans des endroits comme le panneau des paramètres, où nous obtenons un nouvel ensemble d’icônes et de mise en page.

Montblanc suit également la voie de Fossil (probablement parce qu’ils n’avaient pas le choix) en créant une application compagnon spécialisée. N’oubliez pas que l’application Wear OS ne fonctionne pas avec Wear OS 3, les entreprises doivent donc créer leurs propres applications pour la configuration et la personnalisation. La Application Montblanc Summit sera utilisé pour configurer la montre via FastPair d’Android.

L’ensemble des vidéos Summit 3 vaut le détour si vous êtes intéressé par Wear OS 3. Elles couvrent la personnalisation d’un cadran de montre, la configuration, la mise à jour de logiciels et d’applications, et l’utilisation des fonctionnalités de fitness de cette montre particulière. Mais encore une fois, même si le prix de cette montre n’est pas à notre niveau, les vidéos montrent ce que nous pourrions obtenir sur la Fossil Gen 7 ou la Pixel Watch.

L’ensemble est visible ici.