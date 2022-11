Weah n’est pas préoccupé par le manque d’expérience du jeune USMNT

AL-RAYYAN, Qatar – L’ailier de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Tim Weah, a déclaré que la jeunesse relative de l’équipe n’est pas une raison pour compter les Américains à la Coupe du monde 2022.

“Même si nous sommes jeunes, nous ne sommes pas jeunes d’esprit”, a-t-il déclaré après la séance d’entraînement de mardi. “Ce n’est pas du tout un groupe immature.”

Lorsque les États-Unis affronteront le Pays de Galles lundi, la formation de 26 joueurs aura une moyenne d’âge de 25 ans et 175 jours, ce qui en fait la deuxième plus jeune équipe de l’USMNT à une Coupe du monde après l’équipe de 1990 (24 ans, 24 jours).

Mais Weah a souligné que les États-Unis avaient des joueurs expérimentés dans la gestion d’environnements sous pression. Christian Pulisic est un vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea. Weston McKennie a été une présence constante pour la Juventus. Tyler Adams a pris un bon départ en Premier League avec Leeds United après avoir acquis une expérience en Ligue des champions avec le RB Leipzig. Ensuite, il y a Weah lui-même, qui à 22 ans a déjà fait partie d’équipes gagnantes de la ligue avec trois clubs différents, dont le dernier est venu avec Lille en 2020-21.

“J’ai l’impression qu’en ce moment, la façon dont le football est, l’âge n’est qu’un nombre à ce stade”, a-t-il déclaré. “Certains des meilleurs joueurs du monde n’ont même pas encore 24 ans. J’ai l’impression que, individuellement, nous avons tous nos propres expériences et nous apportons tous nos propres maturités à l’équipe.”

La confiance de Weah vient du fait qu’il s’est remis d’une blessure au pied, enregistrant deux séjours consécutifs de 90 minutes pour Lille en tant qu’arrière droit. Bien qu’il l’ait réduit de près d’un degré en termes de récupération à temps, il a dit qu’il n’y avait “jamais eu peur” qu’il ne reviendrait pas à temps pour Qatar 2022.

“Je suis une personne qui ne vit que dans l’instant”, a-t-il déclaré. “Le destin est énorme pour moi. J’ai l’impression que si je n’étais pas destiné à être ici, c’est juste la direction que ma vie allait prendre, et je suis juste béni d’être ici, béni d’être en bonne santé et de vivre le moment présent .”

Weah est maintenant sur le point d’accéder à la plus grande scène internationale du sport, celle qui a échappé à son père, George, le vainqueur du Ballon d’Or 1995, qui, tout en représentant le Libéria, n’a manqué qu’un point pour se qualifier pour l’édition 2002 du tournoi.

“Mon père voulait le faire avec son pays”, a déclaré Weah. “Il n’a pas eu l’occasion de le faire et maintenant il le vit en quelque sorte à travers moi. Je pense que c’est une bénédiction. C’est tout simplement incroyable de pouvoir représenter ma famille sur cette scène et de représenter tout le pays.”

Avec l’équipe installée dans son environnement à Doha, Weah est prêt pour ce qui nous attend.

“C’est un groupe de gars qui savent ce que nous voulons”, a-t-il déclaré. “Nous avons notre objectif fixé et nous sommes tous prêts à commencer, à entrer et à travailler.”

L’USMNT redonne

La pénalité de Pulisic a claqué contre le poteau, mais dans ce cas, la miss a suscité des rires et des plaisanteries de bonne humeur parmi les personnes impliquées, plutôt que de l’angoisse.

L’occasion était un événement appelé Team 360, et il impliquait huit membres de l’équipe nationale masculine américaine prenant part à une session de formation avec environ 20 travailleurs migrants qui ont travaillé sur des projets liés à la Coupe du monde. Les travailleurs avaient auparavant participé – et remporté – une coupe des travailleurs organisée par le département du bien-être des travailleurs du Comité suprême.

“Après le travail, nous avons du temps pour le football, parce que j’aime le football”, a déclaré Makanaga Joseph, 26 ans, originaire de Kampala, en Ouganda, et qui travaille depuis un an comme agent de sécurité au stade Al-Bayt. “De retour dans mon pays, je jouais au football, mais je devais travailler pour subvenir aux besoins de ma famille.”

La session impliquait des exercices, des matchs à petite échelle et la séance de tirs au but susmentionnée avec les joueurs américains prenant quelques tours dans le but.

Tim Weah fait partie de la deuxième équipe la plus jeune que l’USMNT ait jamais amenée à une Coupe du monde. Patrick Smith – FIFA/FIFA via Getty Images

Pour être clair, l’événement a été ressenti comme une opportunité pour les autorités qatariennes de redorer leur blason au milieu d’intenses critiques sur le traitement réservé par le pays aux travailleurs migrants. Les joueurs américains ont également semblé désireux de donner aux travailleurs l’occasion de côtoyer des joueurs de la Coupe du monde, ainsi que d’interagir avec et de remercier certains travailleurs pour le travail qu’ils ont accompli. Le manager américain Gregg Berhalter était de la partie, tout comme les joueurs Pulisic, McKennie, Ream, Adams, Kellyn Acosta, Aaron Long, Jordan Morris et Yunus Musah.

“Je pensais que c’était incroyable”, a déclaré Adams. “Je veux dire, sortir et pouvoir parler avec certaines des personnes qui ont construit les stades, le travail acharné qui a évidemment été consacré à cela, et juste pour avoir un peu de retour, une conversation avec eux, savoir qui ils sont, d’où ils viennent, c’est une opportunité unique, donc j’étais heureux de le faire.”

L’USMNT s’est engagé dans des événements de type service communautaire lors des Coupes du monde précédentes. En 2010, l’équipe a organisé une séance publique à laquelle ont participé des enfants qui ont participé à divers programmes d’aide gérés par l’ambassade des États-Unis, l’USAID ou le Peace Corps. À cette occasion, la Fédération américaine de football (USSF) s’est vu présenter une série d’options par le Comité suprême et a opté pour cet événement.

Comme les efforts passés, cet événement a été apprécié par les participants impliqués.

“J’ai appris beaucoup de choses ici avec l’équipe américaine”, a déclaré Joseph. “Tout d’abord, jouer en équipe, car lorsque vous jouez en équipe, vous obtenez plus. Vous ne pouvez pas marquer lorsque vous êtes seul.”

Tous présents et comptabilisés

La séance d’entraînement de mercredi a réuni des invités importants. Le personnel de l’ambassade des États-Unis à Doha, ainsi que le personnel militaire du Camp As Sayliyah et de la base aérienne d’Al Udeid ont pu y assister. Berhalter a régalé les participants avec l’histoire de la façon dont en 2006, l’équipe américaine a visité la base aérienne de Ramstein où un enfant aux “joues potelées” qui était “si heureux de rencontrer les joueurs” a fait forte impression. Ce n’était autre que McKennie, dont le père, John, était un militaire américain, et l’histoire a suscité les applaudissements de la foule.

La vue de McKennie en plein entraînement était un signe bienvenu étant donné qu’il a subi une blessure au quad il y a deux semaines. Il en va de même pour la pleine participation des coéquipiers de Fulham, Tim Ream et Antonee Robinson, qui se sont entraînés mardi. Sergino Dest s’est entraîné en dehors du groupe en début de séance de mercredi. Un porte-parole de l’USSF a déclaré que Dest faisait un programme individualisé “lié à la gestion de la charge”, bien qu’il devait rejoindre ses coéquipiers pour la dernière partie de la session.

Pendant ce temps, l’équipe s’est également installée dans son nouvel environnement, que ce soit le site d’entraînement d’Al-Gharafa SC ou l’hôtel de l’équipe sur The Pearl.

“Je pense que nous nous sentons chez nous”, a déclaré le milieu de terrain Brenden Aaronson à propos de la configuration de l’équipe. “Cela nous met à l’aise et je pense que c’est une grande chose à venir.”

Les joueurs ont même trouvé le temps de regarder le documentaire de la FIFA sur Netflix dans le salon des joueurs de l’hôtel de l’équipe.

“Nous étions tous allongés avec des couvertures et c’est cool d’être avec tout le monde et de traîner”, a déclaré Weah. “C’était amusant.”