“We the People” est le thème de la Maison Blanche pour les vacances

WASHINGTON (AP) – S’inspirant de la décoration des documents fondateurs de l’Amérique, Jill Biden a choisi un thème «We the People» pour décorer les halls de la Maison Blanche et rappeler aux Américains ce qui les unit tout au long de l’année, en particulier pendant les vacances.

Les journalistes ont eu un aperçu tôt lundi avant que la première dame ne dévoile le travail de transformation d’une petite armée de décorateurs bénévoles lors d’un événement plus tard dans la journée.

Dans le cadre de Joining Forces, son initiative de la Maison Blanche pour soutenir les familles des militaires, Biden sera rejointe par des dirigeants de la Garde nationale de tout le pays, ainsi que des familles de la Garde nationale. Son défunt fils, Beau Biden, était major dans la garde nationale de l’armée du Delaware.

“L’âme de notre nation est, et a toujours été,” Nous le peuple “”, dit-elle dans des remarques préparées publiées par la Maison Blanche. “Et c’est ce qui a inspiré la décoration des fêtes de la Maison Blanche cette année.”

Les décorations comprennent plus de 83 000 lumières scintillantes sur les arbres, guirlandes, couronnes et autres présentoirs, 77 arbres de Noël et 25 couronnes à l’extérieur du manoir exécutif.

Une copie de la Déclaration d’Indépendance est exposée dans la bibliothèque, tandis que la Maison Blanche en pain d’épice toujours spectaculaire comprend une réplique en biscuit au sucre de l’Independence Hall de Philadelphie, où la Constitution et la Déclaration d’Indépendance ont été signées. La Constitution s’ouvre sur la phrase « Nous, le peuple ».

“Les valeurs qui nous unissent se retrouvent tout autour de vous, une croyance en la possibilité, l’optimisme et l’unité”, déclare Biden dans ses remarques préparées. « Pièce par pièce, nous représentons ce qui nous rassemble pendant les vacances et tout au long de l’année.

Un nouvel ajout cette année est une menorah, utilisée dans le culte juif, qui a été construite par les charpentiers de la Maison Blanche à partir de bois qui a été enlevé lors d’une rénovation de l’ère Truman. La menorah est située au State Floor.

Quelque 50 000 visiteurs sont attendus à la Maison Blanche pendant les fêtes, dont des touristes et des convives invités à diverses réceptions. Parmi eux, le président français Emmanuel Macron, qui doit rencontrer le président Joe Biden jeudi et être honoré ce soir-là lors d’un dîner d’État à la Maison Blanche, le premier de l’administration Biden.

Plus de 150 volontaires ont commencé à décorer l’intérieur et l’extérieur de la Maison Blanche la semaine dernière et ont continué pendant les vacances de Thanksgiving. La planification a commencé au printemps.

Des illustrations des animaux de compagnie de la famille – le chien Commander et le chat Willow – se trouvent dans la salle Vermeil, où le décor représente différentes façons de montrer la gentillesse et la gratitude.

Des groupements d’arbres enneigés remplissent les coins de la salle Est, qui reflète la nature et les loisirs. Quatre parcs nationaux bien connus sont représentés sur les manteaux de cheminée : Grand Canyon, Yellowstone, Great Smoky Mountains et Shenandoah.

Dans la salle bleue, l’arbre de Noël officiel de la Maison Blanche – un sapin Concolor de 18 1/2 pieds (5,6 mètres) d’Auburn, en Pennsylvanie – est décoré pour représenter l’unité et l’espoir avec des rendus faits à la main des oiseaux officiels des 57 territoires, États et le district de Columbia.

La salle à manger d’État est dédiée à la prochaine génération – les enfants – et les arbres y sont décorés d’ornements qui sont des autoportraits des élèves des enseignants de l’année 2021, “garantissant que les enfants se voient” dans le décor, la Maison Blanche a dit.

Les bas de Noël de la famille Biden sont suspendus à la cheminée de la salle à manger d’État.

Le pain d’épice White House a été fabriqué à partir de 20 feuilles de pâte à biscuits au sucre, 30 feuilles de pâte à pain d’épice, 100 livres (45 kilogrammes) de pastillage, 30 livres (14 kilogrammes) de chocolat et 40 livres (18 kilogrammes) de glaçage royal.

“We the People” est célébré dans le Grand Foyer et le Cross Hall du State Floor, où des rubans métalliques sont également inscrits avec les noms de tous les États, territoires et du District de Columbia.

“Les ornements en miroir et les surfaces réfléchissantes garantissent que les visiteurs peuvent se voir dans le décor, notant que la force de notre pays – l’âme de notre nation – vient de” Nous le peuple “”, a déclaré la Maison Blanche.

La Maison Blanche a noté que le guide de vacances que les visiteurs recevront a été conçu cette année par Daria Peoples, basée à Las Vegas, qui est noire. Peoples est un ancien enseignant du primaire qui a écrit et illustré une série de livres d’images pour soutenir les enfants de couleur, y compris ceux qui ont subi des traumatismes liés à la race.

Darlene Superville, Associated Press