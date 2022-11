‘We the People’ a parlé – Shaw Local

Pour l’éditeur:

On dirait que tous les gros mensonges qui nient les élections dans les États du champ de bataille ont perdu leur élection. La démocratie plutôt que l’autocratie et l’amour plutôt que la haine sont une bonne chose. “Nous le Peuple” a parlé.

Une majorité d’Américains en ont assez de l’attitude « je suis au-dessus des lois » de Trump, de sa haine, de ses mensonges et de ses théories du complot, de son amour pour Poutine et d’autres autocrates, et surtout de ses politiques qui tuent. Le Parti républicain a suivi un escroc sur la voie de la destruction.

Les républicains avaient l’habitude d’être forts sur la sécurité nationale. Mais permettre ou accepter que Trump ramène chez lui des documents top secrets, ou essayer de voler la démocratie dans une insurrection meurtrière, et essayer de voler des votes pour lesquels nos braves héros se sont battus et sont morts est une bonne raison de perdre une élection.

Les républicains devraient obtenir zéro vote pour avoir obligé une femme à porter et à élever l’enfant d’un violeur ou avoir fait mourir une mère avec des complications. Les républicains devraient offrir un plan de soins de santé au lieu de retirer les soins de santé. Sauvez la sécurité sociale, ne la tuez pas. Ensuite, commencez à protéger nos enfants avec des vérifications des antécédents et des lois sur les armes à feu qui fonctionnent dans d’autres pays.

Une majorité d’Américains veulent ces choses. Une majorité veut augmenter les impôts des riches et des avides et moins d’impôts pour ceux qui ont bâti ce pays. Devenez le parti républicain que vous étiez, pas un parti autocratique haineux qui n’adopte aucune facture pour aider la fondation de ce pays, la classe moyenne.

Randy Moore

Oswego