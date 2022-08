We Care of Grundy County offrira un cours NAMI Family-to-Family – Shaw Local

We Care of Grundy County organisera un cours de famille à famille de l’Alliance nationale sur la maladie mentale de 18 h à 20 h 30 tous les mardis soirs pendant huit semaines à partir du 20 septembre au bâtiment We Care au 530 Bedford Road à Morris.

NAMI Family-to-Family est un programme éducatif gratuit de huit séances pour la famille, les proches et les amis des personnes souffrant de troubles mentaux. Il s’agit d’un programme désigné fondé sur des données probantes qui améliore considérablement les capacités d’adaptation et de résolution de problèmes des personnes les plus proches d’une personne atteinte d’un problème de santé mentale.

Family-to-Family est enseigné par des membres de la famille formés par NAMI qui comprennent les besoins de ceux qui suivent le cours parce qu’ils ont pris soin d’un être cher atteint d’une maladie mentale.

Le cadre de groupe de NAMI Family-to-Family fournit un soutien mutuel et un impact positif partagé. Les participants apprennent à résoudre des problèmes et à communiquer efficacement, des stratégies pour prendre soin d’eux-mêmes et gérer le stress, soutenir leurs proches avec compassion, trouver et utiliser un soutien et des services locaux, des informations à jour sur les problèmes de santé mentale et la façon dont ils affectent le cerveau , comment gérer une crise, les traitements et thérapies actuels et l’impact des problèmes de santé mentale sur toute la famille.

Les repas, les collations et la garde des enfants seront fournis.

Pour vous inscrire au programme, appelez le 815-942-6389 ext. 4.