‘We Can’: Anwar de Malaisie dans sa candidature ultime aux élections pour devenir Premier ministre

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) – Avec un cri de guerre “Nous pouvons”, le chef de l’opposition réformiste Anwar Ibrahim a lancé ce qui pourrait être sa dernière chance de mener à bien une quête de deux décennies pour devenir le chef de la Malaisie lors des élections générales du 19 novembre .

Alors qu’il sillonne le pays pour pousser sa campagne de changement, le mécontentement économique et les rivaux entachés de corruption pourraient bien renforcer le combat de son alliance pour une autre victoire surprise.

Une deuxième victoire aux urnes couronnerait le parcours politique d’Anwar, d’un ancien vice-Premier ministre dont le limogeage et l’emprisonnement dans les années 1990 ont conduit à des manifestations de rue massives à un mouvement de réforme qui a vu son bloc devenir une force politique majeure.

Anwar, 75 ans, purgeait une peine sur une accusation de sodomie qui, selon les critiques, a été inventée de toutes pièces lorsque son Pakatan Harapan (PH), ou Alliance of Hope, a remporté une superbe victoire électorale en 2018 qui a conduit au premier changement de régime depuis l’indépendance de la Malaisie vis-à-vis de la Grande-Bretagne en 1957.

La campagne du PH, alimentée par la colère contre la corruption du gouvernement, a été menée par l’ancien Premier ministre Mahathir Mohamad, qui est devenu le plus vieux dirigeant du monde à 92 ans après la victoire. Anwar a été gracié et aurait succédé à Mahathir, mais leur gouvernement s’est effondré début 2020 et l’ancien parti au pouvoir est revenu au pouvoir.

“Anwar est devenu le plus fort candidat au poste de Premier ministre parmi les principales coalitions”, a déclaré Bridget Welsh, experte en Asie du Sud-Est à l’Université de Nottingham en Malaisie. “Il a une chance de se battre, mais cela dépendra de la possibilité de former des alliances en sa faveur après les élections.”

L’alliance d’Anwar fait face à trois coalitions basées en Malaisie qui devraient diviser les votes avec des luttes multiformes pour 222 sièges parlementaires. L’apathie des électeurs après les troubles politiques qui ont vu trois premiers ministres depuis les élections de 2018, et la perspective d’inondations majeures dues aux pluies de mousson saisonnières pourraient entraîner une baisse de la participation de ses partisans.

Quelque 6 millions de nouveaux électeurs, y compris ceux nés après l’ère d’Anwar, sont des jokers. Anwar devra également solliciter le soutien des partis de deux États de l’île de Bornéo, qui représentent un quart des sièges parlementaires. Certains analystes prédisent un parlement sans majorité avec de nouvelles alliances formées après l’élection.

« C’est un véritable défi pour Harapan et Anwar car les élections malaisiennes sont plus compétitives et les électeurs plus sceptiques. Anwar entre dans cette élection en tant que leader du passé et il a eu du mal à convaincre les électeurs qu’il est un leader pour leur avenir », a déclaré Welsh.

Cela a été un cas si proche, mais si loin pour Anwar, qui a été deux fois sur le point de prendre le pouvoir.

Après son ascension fulgurante au poste de vice-Premier ministre-ministre des Finances dans les années 1990, Anwar devait succéder à Mahathir, qui a été premier ministre pendant 22 ans jusqu’en 2003. Mais une amère retombée sur la réponse de la Malaisie à la crise économique asiatique a vu Anwar limogé en 1998, puis emprisonné pendant six ans pour corruption et sodomie. Il a été emprisonné une deuxième fois pour sodomie en 2015. Anwar et ses partisans disent que les accusations ont été concoctées pour détruire sa carrière.

De sa cellule de prison, Anwar s’est réconcilié avec Mahathir, qui est revenu à la politique alors que la colère débordait à propos d’un scandale de plusieurs milliards de dollars impliquant le fonds d’investissement public 1MDB. Leur rapprochement a conduit à l’éviction historique de l’Organisation nationale malaise unie, au pouvoir depuis longtemps, à laquelle ils appartenaient tous les deux, lors des sondages de 2018. Anwar a attendu sur la touche pour succéder à Mahathir, mais la méfiance et les luttes intestines ont provoqué l’effondrement de leur gouvernement juste après 22 mois, entraînant des turbulences politiques continues.

Pourtant, la règle du PH a entraîné un bouleversement important, car les dirigeants de l’UMNO, autrefois au pouvoir, ont été emprisonnés ou traduits en justice pour corruption. L’ancien Premier ministre Najib Razak a été emprisonné dans une affaire liée à la saga 1MDB. Son épouse, l’actuel chef de l’UMNO et plusieurs chefs de parti sont également accusés de corruption, qui ont été utilisés comme munitions par Anwar.

De ses promenades à la rencontre des habitants aux rassemblements et dialogues avec diverses communautés, il a porté le même message : la corruption profondément enracinée, le racisme et le sectarisme religieux doivent disparaître.

“S’il vous plaît! Pour l’amour de Dieu, pour le bien de nos enfants et de notre avenir, arrêtez cette pourriture. Arrêtez ces absurdités et cela doit commencer le 19 novembre », a plaidé Anwar lors d’un récent rassemblement.

Dans une démonstration de transparence, Anwar et des dizaines d’autres candidats du PH ont déclaré leurs actifs – une décision non suivie par d’autres blocs. S’il gagne, Anwar a déclaré qu’il renoncerait également à son salaire de Premier ministre.

Il a promis de mener des réformes institutionnelles, notamment en limitant le mandat du Premier ministre à 10 ans, et de stimuler la compétitivité économique alors que le pays lutte contre la hausse de l’inflation et une monnaie qui est tombée à son point le plus faible. Un système de clientélisme enraciné impliquant l’UMNO et les magnats des affaires sera démantelé et les politiques vieilles de plusieurs décennies favorisant les Malais ethniques dans les affaires, le logement et l’éducation seront remplacées par une aide basée sur les besoins, a-t-il déclaré. Les critiques disent que la politique d’action positive a été abusée pour enrichir les élites, aliéné les groupes minoritaires et a déclenché une fuite des cerveaux.

Mais persuader les Malais ruraux, qui ont été constamment avertis par l’UMNO du risque de domination économique chinoise en cas de victoire de l’opposition, reste un défi de taille. L’alliance d’Anwar comprend un parti à majorité chinoise qui a toujours été utilisé comme croque-mitaine par l’UMNO. Les Malais forment les deux tiers des 33 millions d’habitants de la Malaisie, qui comprennent d’importantes minorités ethniques chinoises et indiennes.

« Les gens disent ‘Vive les Malais’ mais la majorité des Malais sont pauvres et font face à des difficultés. Seuls ceux qui sont au sommet jouissent d’une bonne vie », a déclaré Anwar, un Malais lui-même, lors d’un récent rassemblement. « Je veux être premier ministre pour tout le monde… travaillons en famille. Construisons ce pays ensemble. »

Anwar a déclaré que son alliance ne pouvait pas mener à bien les réformes promises pendant son court règne car Mahathir n’a jamais été un réformiste dans l’âme. Mais avec son bloc purgé des transfuges, il a dit qu’il est maintenant plus fort que jamais. Mahathir a ensuite formé une alliance malaise hétéroclite pour tenter à nouveau d’évincer l’UMNO, mais la paire a jusqu’à présent rejeté toute coopération.

“Les défis pour le PH sont l’apathie des électeurs et la capacité de gagner dans les circonscriptions rurales, c’est pourquoi Anwar conteste un nouveau siège à majorité malaise pour s’assurer que sa coalition peut franchir le dernier obstacle”, a déclaré Adib Zalkapli, directeur d’un cabinet de conseil politique. Groupe Bower Asie.

Anwar fait face à un combat à quatre dans la circonscription de Tambun, dans le nord de l’État de Perak, face au titulaire qui a fait défection de son alliance. C’est un pari risqué car un échec pourrait signifier la fin de sa carrière. Sa femme et sa fille aînée contestent également les sondages.

“Ce sera sa dernière chance d’être PM. Il échoue maintenant, il y a des dirigeants qui l’attendent pour faire place… c’est maintenant ou jamais », a déclaré Welsh.

Eileen Ng, Associated Press