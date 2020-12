Environ 57% des joueurs en Inde ont déclaré qu’un stockage lent est un facteur clé d’une mauvaise expérience de jeu, selon une étude. Afin de résoudre ce problème, Western Digital (WD) a introduit une nouvelle série de produits de stockage dans le cadre de sa gamme WD_BLACK de solutions de stockage SSD et HDD. La nouvelle gamme de produits comprend le WD_BLACK SN850 NVMe SSD, le premier disque SSD NVMe de WD et la carte d’extension SSD WD_BLACK AN1500 NVMe. Les deux nouveaux produits de WD sont dotés d’un éclairage RVB comme élément de design unique.

Outre les deux nouveaux produits, WD présentera également trois nouveaux disques durs Call of Duty: Black Ops Cold War Edition SN850 NVMe SSD, P10 Game Drive et P50 SSD Game Drive. Ces lecteurs Call of Duty Edition sont également accompagnés d’un bon gratuit qui peut être utilisé pour échanger des points COD. Le WD_BLACK SN850 est doté de la technologie PCIe Gen4 qui offre des vitesses de lecture / écriture rapides allant jusqu’à 7000/5300 Mo / s2. Le disque SSD WD_Black SN850 dispose également d’un contrôleur WD_BLACK G2 intégré et est optimisé pour les jeux de haut niveau à haute intensité. Le SSD WD_BLACK SN850 NVMe permettra aux joueurs d’atteindre des performances PC suprêmes, a déclaré WD dans son annonce de lancement. La version sans dissipateur de chaleur WD_BLACK SN850 NVMe SSD sera disponible en variantes de 500 Go, 1 To et 2 To à partir de Rs 14,490.

La carte d’extension SSD WD_BLACK AN1500 est considérée comme l’une des solutions PCIe Gen3 x8 les plus rapides du marché. La carte d’extension est alimentée par deux SSD internes en technologie RAID 0 et PCIe Gen3 x8. Cela permet aux joueurs de découvrir des vitesses de lecture allant jusqu’à 6500 Mo / s2 et des vitesses d’écriture allant jusqu’à 4100 Mo / S2 (pour les modèles 2 To et 4 To). Il est livré avec un éclairage RVB personnalisable et est disponible en trois variantes – 1 To, 2 To et 4 To. La carte d’extension WF_Black AN1500 est au prix de Rs 30 990 et plus en Inde.

De plus, le lecteur de jeu portable WD_BLACK P50 offre des vitesses de lecture allant jusqu’à 2000 Mo / s2 et jusqu’à 2 To de stockage. Le WD_BLACK P50 est conçu avec une interface USB SuperSpeed ​​(20 Gb / s) pour être entièrement compatible avec les nouveaux composants de jeu sortis avec la même connectivité. Le lecteur de jeu portable WD_Black P10, quant à lui, est le disque dur externe de premier plan de la société avec une capacité allant jusqu’à 5 To.

Dans son annonce, WD a déclaré que tous les produits de la série WD BLACK seront disponibles auprès des principaux détaillants en ligne et hors ligne.