WD-40, Camping World, KeyCorp et plus

Découvrez les actions qui progressent le plus après la cloche de mercredi :

Société WD-40 — Les actions de WD-40 ont augmenté de plus de 10 % dans les échanges prolongés après que la société a amélioré ses prévisions de revenus pour l’année entière. Il s’attend désormais à des ventes comprises entre 475 millions de dollars et 490 millions de dollars pour l’exercice grâce aux solides performances de son troisième trimestre.

GAN Limited – Les actions de la société de jeux en ligne ont augmenté d’environ 16% après la publication des résultats préliminaires de son deuxième trimestre de 2021. GAN a déclaré qu’il s’attend actuellement à des ventes du deuxième trimestre entre 34 et 35 millions de dollars en tant que « revenus supérieurs aux attentes de plus de compenser les investissements stratégiques dans les talents et la technologie.

Camping World Holdings – Le plus grand détaillant de véhicules récréatifs du pays a déclaré mercredi après-midi qu’il avait un investissement dans Happier Camper, basé à Los Angeles. Happier Camper a développé un système de conversion de fourgon modulaire breveté, connu sous le nom d’Adaptiv, pour les fourgons qui permet aux clients de personnaliser l’emplacement des appareils dans le fourgon. L’action Camping World Holdings a gagné 0,7% en après-Bourse.

KeyCorp — KeyCorp a ajouté 2,1% après avoir annoncé un dividende en espèces de 18,5 cents par action sur les actions ordinaires en circulation de la société pour le troisième trimestre. Le dividende sera versé le 15 septembre à ceux qui détenaient le capital de la société fin août.