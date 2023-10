Australie vs Nouvelle-Zélande Score en direct, CM 2023: Pat Cummins a permis à l’Australie de faire une grande percée en écartant Rachin Ravindra pour 116. Actuellement, Mitchell Santner et James Neesham sont invaincus devant la Nouvelle-Zélande dans la course aux 389 contre l’Australie. D’un autre côté, les quilleurs australiens visent des percées cruciales. Plus tôt, le siècle enflammé de Travis Head a propulsé l’Australie à 388 en 49,2 overs contre la Nouvelle-Zélande lors du match de Coupe du monde ODI. Invité à frapper en premier, l’Australie a pris un bon départ alors que Head et David Warner ont noué un partenariat massif. Head est parti pour 109 tandis que Warner en a marqué 81. (Carte de score en direct | Tableau des points)

Mises à jour en direct de la Coupe du monde 2023 : score en direct de l’Australie contre la Nouvelle-Zélande | Score en direct AUS vs NZ, directement de Dharamsala