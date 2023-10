WC Live : l’Afghanistan à un guichet d’une victoire historique contre l’Angleterre

Angleterre contre Afghanistan, Coupe du monde ODI 2023, mises à jour en direct : Harry Brook a perdu son guichet sur le score de 66 alors que l’Angleterre, à huit points, craint la défaite contre l’Afghanistan dans la course à pied de 285 points à Delhi. Mujeeb Ur Rahman a scalpé trois guichets tandis que Mohammad Nabi en a revendiqué deux jusqu’à présent. Plus tôt, les meilleurs coups de Rahmanullah Gurbaz et Ikram Alikhil ont propulsé l’Afghanistan à 284. Gurbaz a fracassé 80 points tandis qu’Ikram en a frappé 58. Mujeeb Ur Rehman a également joué un coup crucial de 28 sur 16 balles. Pour l’Angleterre, Adil Rashid était le choix des quilleurs puisqu’il a remporté trois guichets. (Carte de pointage en direct | Tableau des points)