WC Live : Ben Stokes manque alors que la Nouvelle-Zélande choisit de jouer contre l’Angleterre

ENG vs NZ, mises à jour en direct de la Coupe du monde 2023: Le capitaine remplaçant de la Nouvelle-Zélande, Tom Latham, a remporté le tirage au sort et a choisi de jouer contre l’Angleterre lors du match d’ouverture de la Coupe du monde de cricket jeudi au stade Narendra Modi d’Ahmedabad. Ben Stokes, Gus Atkinson et Reece Topley pour l’Angleterre, tandis qu’Ish Sodhi, Tim Southee et Lockie Ferguson sont les autres absents pour la Nouvelle-Zélande. Latham mène l’équipe en l’absence de Kane Williamson, qui ne participe pas à ce match. Les deux équipes s’étaient affrontées lors de la finale de la Coupe du monde 2019, l’Angleterre s’imposant de manière spectaculaire. (Carte de pointage en direct | Tableau des points)

Voici les mises à jour EN DIRECT du match de la Coupe du monde ICC 2023 entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande depuis Ahmedabad