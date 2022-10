WBC dévoile une nouvelle «ceinture élisabéthaine» pour le vainqueur de Claressa Shields contre Savannah Marshall le 15 octobre | Nouvelles de boxe

Claressa Shields et Savannah Marshall ont une motivation supplémentaire pour être victorieuses dans la compétition féminine la plus attendue de tous les temps le samedi 15 octobre, la gagnante recevant la nouvelle “ceinture élisabéthaine” WBC.

Le World Boxing Council a dévoilé aujourd’hui un incroyable hommage à Sa Majesté la reine Elizabeth II après le report de la date du combat initial en raison d’une période de deuil national de 10 jours pour la défunte monarque britannique après son décès deux jours avant l’événement initial du 10 septembre à L’O2 à Londres, en Angleterre.

Maintenant, avec la nouvelle date fixée, l’histoire attend le premier événement phare entièrement féminin dans la capitale britannique avec un titre commémoratif en jeu. Dépisté en direct et exclusivement sur Sky Sports au Royaume-Uni et en République d’Irlandele Britannique Marshall entrera en collision avec son rival américain Shields pour le championnat incontesté des poids moyens du monde.

Célébrant les 70 ans de règne glorieux de la reine Elizabeth II, la signification de ce “Fillip” symbolique récompensera une championne suprême de boxe et rehaussera encore la majesté de la boxe féminine.

“Je viens de voir la ceinture hommage WBC et c’est génial”, a déclaré Marshall. “C’est vraiment bien et le WBC a vraiment poussé le bateau avec celui-là – c’est unique en son genre.

Sur la possibilité que la ceinture élisabéthaine se dirige vers les États-Unis, Marshall a ajouté: “Ce n’est pas bien, ce n’est pas bien. Cela ne peut pas quitter ce pays.”

Après la mort de Sa Majesté, plusieurs événements sportifs de haut niveau à travers la Grande-Bretagne ont été respectueusement annulés et reportés, y compris la carte BOXXER titrée par Shields et Marshall. Maintenant, après cette période appropriée de respect et de réflexion, l’événement emblématique de boxe entièrement féminine aura lieu le 15 octobre.

Héritage à Sa Majesté

La “ceinture élisabéthaine” WBC est conçue avec goût mais somptueusement, convenant à la fois à la majesté de la femme au nom et à l’image de laquelle elle est créée, ainsi qu’à l’importance de l’événement de boxe entièrement féminin mettant en vedette l’événement principal Shields vs Marshall.

Le président de la WBC, Mauricio Sulaiman, a déclaré: “La reine Elizabeth II vivra pour toujours dans nos cœurs et nos esprits, le monde de la boxe s’unit pour rendre hommage à l’un des plus grands êtres humains qui ait jamais vécu, ici où la boxe est née.”

La boxe, dont les règles modernes ont été établies par le marquis de Queensbury, fait partie intégrante de la tradition sportive britannique, à tel point qu’elle est connue sous le nom de ‘Le Noble Art’. Le père de la reine, le roi George VI était un passionné de boxe. Il applaudit la victoire de Randolph Turpin face à Sugar Ray Robinson, absorbé par une célèbre émission radio.

Ben Shalom, PDG et fondateur de BOXXER, a ajouté : “C’est un merveilleux hommage à feu la reine Elizabeth II dans ce qui sera un événement emblématique de la boxe. Nous sommes extrêmement reconnaissants et fiers de nous associer à Mauricio Sulaiman et à la WBC.

“La ceinture élisabéthaine fournira une incitation spéciale supplémentaire pour les deux combattants – et cet incroyable championnat commémoratif fournira l’héritage parfait pour le vainqueur.”

Tous les billets achetés pour la date originale de Shields vs Marshall restent valables pour le 15 octobre. Les derniers billets restants peuvent être achetés sur boxxer.com.