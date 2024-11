Waze vous permet désormais de signaler les dangers en utilisant votre voix

Waze vient de permettre aux conducteurs de signaler plus facilement les incidents en cours de route, avec un nouvel outil qui vous permet de signaler les dangers avec votre voix.

Annoncé dans un article de blog par l’application appartenant à Google jeudi, la nouvelle fonctionnalité « Conversational Reporting » de Waze utilise le modèle d’IA Gemini de la société pour vous permettre de signaler vocalement des éléments tels que les embouteillages, les travaux de construction et les déchets aléatoires se trouvant sur la route.

Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le bouton de rapport de l’application et de parler de l’incident de manière conversationnelle, et Gemini traitera instantanément cela dans un rapport. C’est à vous de décider si vous criez ces détails avec rage.

Vitesse de la lumière écrasable

Selon Waze, l’application pourrait vous poser des questions de suivi sur le rapport, vous demandant de fournir plus de détails – par exemple, si un matelas bloque la circulation, vous souhaiterez peut-être le préciser. Vous pouvez voir comment cela fonctionne dans la vidéo de la campagne publicitaire de Waze ci-dessous, dans laquelle un chauffeur de taxi signale des travaux en un seul clic et en parlant à haute voix.

La fonctionnalité de reporting conversationnel sera disponible cette semaine pour les « testeurs de confiance Waze » dans le monde entier en version bêta sur Android et iOS, et sera déployée auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs dans davantage de langues autres que l’anglais « dans les mois à venir ».

Ce n’était pas la seule fonctionnalité annoncée par Waze cette semaine, la société ajoutant également la possibilité aux utilisateurs de marquer les zones scolaires sur la carte — une fonctionnalité très demandée. La fonctionnalité, qui sera disponible dans le monde entier avant la fin de l’année, alerte également les autres utilisateurs des zones scolaires via l’application. C’est une autre des nombreuses fonctionnalités ajoutées à Waze cette année.

Les mises à jour de Waze ont été publiées le même jour où Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité de planification pratique pour Maps, qui vous permet de poser à l’application des questions qui génèrent des réponses IA de Gemini. L’époque des plates-formes cartographiques sans IA est bien révolue.