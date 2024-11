Waze « Conversational Reporting » vous permettra de signaler les incidents de la route

Waze ajoute une fonctionnalité de « rapport conversationnel » basée sur l’IA pour les incidents et les obstacles lors de l’utilisation du système de navigation.

En vous appuyant sur la nature participative de l’application Waze, vous pourrez bientôt utiliser les commandes vocales et le langage naturel pour indiquer efficacement au système de navigation s’il y a un incident ou un obstacle pendant la conduite – ou en tant que passager.

Au lieu de nécessiter des tapotements et des touches supplémentaires sur l’écran, cette fonction améliorée vous permet de vous concentrer sur la route et de décrire ce que vous voyez, par exemple « Il y a un matelas sur la route » ou « Il y a un embouteillage devant vous ». Waze peut poser des questions de suivi si des informations supplémentaires ou des détails spécifiques sont nécessaires, tels que « Pouvez-vous décrire ce que vous voyez ? »

Pour lancer, vous devrez appuyer sur le bouton « rapport », puis commencer à parler naturellement. L’IA peut comprendre le contexte et le langage naturel afin que des phrases spécifiques que vous pourriez oublier ne soient pas nécessaires.

Une fois accepté, Waze utilisera les données du « Rapport conversationnel » pour remplir des cartes en temps réel et informer les autres usagers de la route de l’obstacle, de l’obstruction ou de l’incident.

Conversational Reporting est lancé en version bêta sur l’application Waze pour Android et iOS dans le monde. Cependant, il n’est disponible qu’en anglais. Une plus large gamme de langues prises en charge pour cette fonctionnalité est attendue dans les « prochains mois ».

Waze ajoute également des zones scolaires en direct aux cartes avec la possibilité pour les utilisateurs de modifier ou de modifier ces zones. Lorsque vous conduisez à proximité ou à travers une zone scolaire, vous recevrez des signaux supplémentaires pour assurer la sécurité des piétons et des autres usagers de la route. Cette fonctionnalité commencera à être déployée sur Android et iOS « plus tard cette année ».

En savoir plus sur Waze :