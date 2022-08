Waze Carpool s’arrêtera à mesure que les trajets domicile-travail diminuent

Waze commencera à fermer Waze Carpool, le cousin de covoiturage de l’application de trafic et de navigation en temps réel Waze, en septembre, a annoncé la société dans un communiqué partagé avec CNET jeudi. Après que la pandémie a bouleversé les habitudes de déplacement, ou a complètement éliminé les trajetsWaze change d’orientation.

“Alors que Waze était principalement une application de transport pré-COVID, aujourd’hui, la proportion de courses et de déplacements a dépassé les trajets”, a déclaré Waze dans son communiqué. La baisse des déplacements domicile-travail survient alors même que les Américains parcourent 5 à 15 % de kilomètres de plus qu’avant la pandémie, a déclaré Waze.

Waze Carpool étendu à l’ensemble du pays en 2018, moins d’un an et demi avant le Covid-19 renvoyé les travailleurs chez eux et réduit la conduite.

Couper Waze Carpool permettrait à l’entreprise d’avoir “un impact réel en doublant pour aider les villes à résoudre les problèmes de mobilité tels que la congestion, la sécurité, la durabilité et le coût”, a déclaré Waze, mais n’a pas indiqué à quoi cela ressemblerait spécifiquement.