Waze ajoute des fonctionnalités Gemini pour les dangers et les zones scolaires • Blog iPhone au Canada

Waze, propriété de Google, l’application de navigation populaire connue pour ses mises à jour communautaires, déploie deux nouvelles fonctionnalités pour rendre les rapports et la conduite à proximité des écoles plus sûrs.

Nouvelle fonctionnalité « Rapports conversationnels »

Les utilisateurs de Waze peuvent déjà signaler les incidents routiers tels que la circulation, les nids-de-poule et les travaux. Désormais, le nouveau « Rapport conversationnel » de l’application permet aux conducteurs de signaler les problèmes en mains libres. Au lieu de suivre des commandes définies, les utilisateurs doivent simplement appuyer sur le bouton de rapport et décrire ce qu’ils voient dans un langage simple, par exemple en disant : « Il y a un ralentissement à venir ». Waze interprétera ensuite le message et enregistrera l’incident, demandant même des détails supplémentaires si nécessaire.

Dans une vidéo promotionnelle de la mise à jour vue par iPhone au Canadale chauffeur de taxi de New York peut dire « 5-0 en avance » et les Gémeaux comprendront et signaleront que la police est en avance, par exemple. Il dit également quelque chose comme : « il y a quelque chose devant moi », puis Gemini répond : « que voyez-vous ? et il dit ensuite « poubelle ».

Cette fonctionnalité est lancée en version bêta cette semaine pour les testeurs Waze de confiance du monde entier en anglais sur Android et iOS, et sera progressivement étendue à davantage de langues et d’utilisateurs dans les « mois à venir ».

Alertes de zone scolaire

Dans le but d’améliorer la sécurité autour des écoles, les éditeurs de cartes Waze pourront désormais marquer les zones scolaires sur la carte. Lorsque les conducteurs s’approchent de ces zones pendant les heures d’activité, ils reçoivent des alertes leur invitant à conduire prudemment. Cette fonctionnalité devrait être déployée mondialement pour Android et iOS plus tard cette année.

Waze peut être très utile lors de la conduite, car les informations proviennent de sa propre base d’utilisateurs. La possibilité de parler naturellement pour signaler des incidents de la route permettra aux utilisateurs de passer moins de temps à être distraits lorsqu’ils utilisent Waze.