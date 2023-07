Wayne Rooney veut entraîner en Europe après DC United

Wayne Rooney, manager de DC United, a révélé qu’il avait de grandes ambitions de gestion dans un club européen de premier plan.

Après son retour en MLS l’été dernier en tant qu’entraîneur-chef de DC United, le joueur de 37 ans est maintenant sur le point de diriger l’équipe All-Stars lors de leur prochain affrontement contre Arsenal le 19 juillet.

L’Anglais a fait ses débuts dans la Major League Soccer en tant que joueur il y a cinq ans avec DC United. En 52 matchs disputés aux États-Unis, la légende de la Premier League a marqué 25 buts et envoyé 14 passes décisives.

Après avoir joué pour Derby County pendant deux ans, il prendrait la relève en tant que manager.

Les Rams, cependant, ont été rétrogradés en Ligue 1 lors du premier passage à la direction de Rooney en raison d’une saison passée dans l’administration et d’une sévère déduction de points.

L’ancien attaquant acclamé affirme que son expérience d’entraîneur l’a préparé à affronter l’élite européenne.

Que pense Wayne Rooney du coaching en Europe ?

« Des occasions comme le match des étoiles me rappellent pourquoi j’ai choisi de poursuivre mon parcours en tant qu’entraîneur ici en MLS.

Mon aspiration est de diriger un jour dans un club européen d’élite, et dans ces environnements, vous travaillez avec des équipes très diverses avec des professionnels d’élite du monde entier.

« J’ai découvert que je pouvais acquérir cette expérience ici, ce qui m’aide beaucoup. Chez DC United, par exemple, nous avons des joueurs de plus d’une douzaine de nations, représentant différentes cultures, religions et origines.

Il y a donc différents défis et leçons à tirer de cela, et travailler avec les All-Stars, le meilleur de la MLS, ajoute énormément à cela. Comme moi, je sais que mes joueurs de DC United, Christian Benteke et Tyler Miller, sont ravis de représenter notre club », a-t-il écrit à ce sujet dans son article pour MLS Soccer.

Deux anciennes équipes restent l’objectif ultime

Ses deux anciennes équipes, Everton et Manchester United, sont proches et chères à son cœur, et il a avoué qu’il voudrait diriger l’une ou l’autre à CNN en décembre dernier : « Évidemment, Everton et Manchester United sont les deux clubs qui sont vraiment proches. à mon cœur donc gérer l’un des deux serait un rêve.

Crédit photo : IMAGO / Icon Sportswire