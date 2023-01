Wayne Rooney sur la liste restreinte pour le poste d’Everton si Lampard est limogé

Wayne Rooney est en passe de prendre la relève en tant qu’entraîneur-chef d’Everton si le club licencie Frank Lampard. Actuellement, les Toffees sont assis dans la zone de relégation de la Premier League, Lampard patinant actuellement sur une glace mince avec les officiels de l’équipe.

Le courrier quotidien suggère que Rooney est sur la liste restreinte pour potentiellement succéder à Lampard. Parmi les autres candidats entraîneurs possibles figurent Sean Dyche et Roberto Martinez. Dyche a récemment passé 425 matchs à la tête de Burnley. Le club a limogé l’Anglais la saison dernière avec l’équipe destinée à la relégation de l’élite.

Les fans d’Everton connaissent bien Martinez. Alors qu’il a réussi à amener l’équipe jusqu’à la cinquième place lors de sa première saison à la barre, l’Espagnol n’a jamais pu reproduire le succès relatif sur le Merseyside. Everton a limogé Martinez après trois ans au club.

Wayne Rooney avait précédemment rejeté sa chance d’entraîner Everton

Rooney a commencé sa carrière de joueur en Premier League avec les Toffees. Ensuite, la tenue de Goodison Park lui a offert l’opportunité d’entraîner le club. Néanmoins, il a affirmé avoir refusé la proposition alors qu’il entraînait le comté de Derby. Les Rams sont entrés dans l’administration et Rooney voulait aider les tentatives du club pour redresser le navire. Cependant, Derby a été relégué après la campagne 2021/22.

Maintenant avec DC United, du côté de la Major League Soccer, Rooney n’a pas non plus été un succès aux États-Unis. La légende anglaise n’a réussi à remporter que deux de ses 14 matchs en charge dans la capitale nationale. Déménager dans un club de Premier League alors que United est dans son intersaison pourrait être une trop bonne chance de la laisser passer.

Lampard a besoin de victoires pour sauver son emploi

Lampard a aidé à sauver Everton de la relégation la saison dernière après son arrivée en janvier. Néanmoins, les Toffees sont de retour au combat pour rester en Premier League. Everton occupe actuellement la 18e place du classement. Lampard a suggéré jeudi qu’il n’avait pas besoin d’assurances de la part des dirigeants du club, mais des victoires sont nécessaires pour sauver son emploi.

Everton n’a remporté aucune victoire lors de ses six derniers matches de Premier League. Et ils n’ont qu’une seule victoire lors de leurs 10 derniers matches de championnat. Lampard tentera de progresser dans la FA Cup vendredi alors que le club affrontera Manchester United ensuite. Un désastre à Old Trafford pourrait très bien signifier le dernier match de Lampard à la tête d’Everton.

