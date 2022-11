Wayne Rooney sur Cristiano Ronaldo quittant Manchester United

L’ancien footballeur anglais et légende de Manchester United Wayne Rooney a qualifié de “triste” la manière dont l’association de Cristiano Ronaldo avec le club de Premier League a pris fin, mais estime qu’à la lumière des événements récents, c’était inévitable.

Mardi, Manchester United a annoncé que Ronaldo, l’un des plus grands joueurs de tous les temps, quittera le club quelques jours après la superbe interview portugaise au cours de laquelle il a prétendu avoir été trahi par le club et n’avoir aucun respect pour l’actuel manager Erik ten. Vieille sorcière.

“J’ai dit à plusieurs reprises que Ronaldo est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. C’est triste de le voir se terminer ainsi, mais je pense qu’une fois que tout le monde a vu l’interview qu’il a faite avec Piers Morgan et comment il a attaqué le club, je pense qu’il n’y avait pas d’autre option (mais) pour que cela se produise », a déclaré l’expert de Viacom18 Sports Rooney sur Mardi.

Rooney considère cependant Ronaldo, un de ses anciens coéquipiers à Old Trafford, comme un très bon joueur mais pas au même niveau qu’au début de la vingtaine.

“Il a maintenant 37 ans. Je sentais toujours qu’il avait un rôle à jouer à Manchester United peut-être pas depuis le début mais à venir (en tant que remplaçant). Il ne se sent évidemment pas prêt à accepter ce rôle et veut poursuivre sa carrière ailleurs, donc pour le club, c’est probablement la meilleure chose », a déclaré Rooney.

Il a ajouté : “Cela leur permet de se concentrer sur les joueurs qui sont là et qui veulent y être, et pour Cristiano, il se concentrera uniquement sur la Coupe du monde et le Portugal.”

Manchester United a souhaité bonne chance à Ronaldo pour l’avenir dans une brève déclaration.

“Cristiano Ronaldo doit quitter Manchester United d’un commun accord, avec effet immédiat”, lit-on dans un communiqué du club. famille bien pour l’avenir.

“Tout le monde à Manchester United reste concentré sur la poursuite des progrès de l’équipe sous Erik ten Hag et sur la collaboration pour réussir sur le terrain”, a-t-il ajouté.

Plus tard, Ronaldo a déclaré que son amour pour le club et ses fans ne changerait jamais.

“J’aime Manchester United et j’aime les fans, cela ne changera jamais. Cependant, il semble que le moment soit venu pour moi de chercher un nouveau défi. Je souhaite à l’équipe beaucoup de succès pour le reste de la saison et pour l’avenir”, a déclaré Ronaldo dans un communiqué.

