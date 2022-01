Wayne Rooney révèle qu’il a refusé l’approche d’Everton alors que le club tient des pourparlers finaux avec Vitor Pereira, Frank Lampard et Duncan Ferguson | Nouvelles du football

Wayne Rooney a révélé qu’il avait refusé une approche pour discuter du poste vacant d’Everton, alors que le club du Merseyside tenait une dernière série de discussions avec Vitor Pereira, Frank Lampard et l’actuel directeur intérimaire Duncan Ferguson.

S’exprimant lors de sa conférence de presse vendredi, le directeur du comté de Derby a déclaré: « Everton a approché mon agent et m’a demandé de passer un entretien pour le poste vacant, que j’ai refusé.

« Je crois que je serai un manager de Premier League et je crois que je suis prêt pour cela à 100%, et si c’est avec Everton un jour dans le futur, ce serait absolument génial. Mais j’ai un travail ici à faire dans le comté de Derby, ce qui est un travail important pour moi. »

Lorsqu’on lui a demandé si c’était une décision difficile de ne pas parler à Everton, Rooney a ajouté : « Oui, bien sûr que je l’ai fait [think hard about it]. Ils ont contacté mon agent et mon agent a également informé les administrateurs. Bien sûr, c’était une décision très difficile pour moi. »

Everton poursuit sa recherche d’un successeur à Rafael Benitez après que l’ancien patron de Liverpool ait été démis de ses fonctions après seulement 200 jours à la suite de la récente défaite 2-1 contre Norwich.

Le propriétaire du club, Farhad Moshiri, s’est envolé pour Londres pour s’entretenir avec Pereira, Lampard et Ferguson vendredi matin. Le président d’Everton, Bill Kenwright, la directrice générale Denise Barrett-Baxendale et le directeur financier Grant Ingles ont également été vus devant le bureau central de Kenwright à Londres.

L’ancien manager de Porto et de Fenerbahce, Pereira, a été en lice pour le poste d’Everton à deux reprises dans le passé, perdant face à Roberto Martinez en 2013, suivi de Marco Silva en 2018.

Image:

Vitor Pereira, Frank Lampard et Duncan Ferguson sont tous à l’étude à Everton



Dans une interview exclusive avec Sky Sports Nouvelles mercredi, Pereira a révélé qu’il avait reçu de « bons commentaires » après des discussions sur le rôle avec l’actionnaire majoritaire d’Everton, Moshiri, et le président Bill Kenwright.

Lampard est à la recherche de sa première opportunité d’entraîneur depuis qu’il a été limogé en tant que manager de Chelsea il y a 12 mois, tandis que la légende du club Ferguson en est actuellement à son deuxième mandat en tant que manager par intérim.

Ferguson – qui a été photographié vendredi dans un train en direction de Londres – a le soutien des joueurs et occuperait le poste jusqu’à la fin de la saison s’il était le candidat retenu.

Everton est 16e de la Premier League et à seulement quatre points au-dessus de la zone de relégation après en avoir remporté un et fait match nul trois de ses 14 derniers matches.

Jour J à Everton : les cibles font partie de la dernière série d’interviews

Le correspondant football de l’Athletic David Ornstein à Sky Sports :

« Chaotique est une façon de le décrire. Cela a été pour le moins une période délicate à Everton, mais ils semblent tirer une conclusion sur la recherche. Farhad Moshiri s’envole pour le Royaume-Uni pour superviser la finalisation de ce processus. .

« Il y a la dernière série d’interviews aujourd’hui. Nous savons que Frank Lampard est toujours dans le cadre ainsi que Vitor Periera de Sky Sports Nouvelles la renommée est dans le cadre et Duncan Ferguson est également une option.

Image:

Everton est à quatre points de la zone de relégation



« C’est une décision énorme à prendre pour Moshiri. Je suis sûr qu’il a beaucoup de choses dans sa tête. Pereira a été dans le cadre au moins deux fois auparavant. On lui a proposé cela dans le passé uniquement pour qu’Everton décide d’opter pour Carlo Ancelotti avant.

« Lampard a bien fait à Chelsea, ce que beaucoup de gens semblent oublier, et à Derby. Si Everton lui offrait cette opportunité, je serais fasciné de voir comment il s’en sortirait. Mon information est qu’ils veulent faire un rendez-vous avant la fermeture de la fenêtre, afin que le responsable puisse avoir une certaine influence sur le recrutement de dernière minute.

Image:

Les fans organisent un sit-in de protestation contre le conseil d’administration



« Je pense que dans cette dernière série d’entretiens, ils vont mentionner les objectifs qu’ils ont examinés et voir si les candidats souhaitent les intégrer au club et comment ils pourraient travailler dans l’équipe afin que si un rendez-vous est pris ils peuvent très rapidement faire du travail avant la date limite.

« Il le quitte tard. Il vole sur le siège de leur pantalon à Everton, mais ils essaient d’aller dans la bonne direction. Ils ont un examen stratégique en cours et un nouveau stade en route en 2024. Espérons que pour leurs fans, ils peuvent commencer à se tirer dans la bonne direction et à s’éloigner de la menace de relégation. »

Everton Q&A : Pourquoi les fans protestent-ils ?

Image:

Les fans d’Everton veulent voir un changement au sommet



Comment ça se passe à Everton ?

Pas bien. Les Toffees sont 16e de la Premier League après avoir obtenu 19 points en 20 matches, l’équipe commençant 2022 avec trois défaites en Premier League.

Une défaite 2-1 contre Norwich assiégé a été le dernier clou dans le cercueil du manager longtemps détesté Benitez et est survenue quelques jours seulement après que le club a permis à l’international français Lucas Digne de rejoindre Aston Villa.

Le favori des fans, Duncan Ferguson, a pris les commandes temporairement mais n’a pas réussi à mener Everton vers une victoire bien méritée, Aston Villa s’imposant 1-0 à Goodison Park samedi, Digne fournissant la passe décisive.

Quelle est l’ambiance actuelle dans la fanbase ?

Image:

Un avion avec le message « 22 ans d’échec, Bill »



Fureur alimentée par un besoin de changement. Avant le match de samedi, un avion a survolé Goodison Park appelant au départ du président de longue date Bill Kenwright, avec la banderole indiquant « 22 ans d’échec, Bill. Il est temps d’y aller ».

Il y avait plus de colère après le coup de sifflet final alors qu’environ 150 fans sont restés pour protester, scandant « Sack the board », « Bill Kenwright, out of our club » et « We want our club back ».

La frustration a continué à s’exprimer depuis lors, avec un certain nombre de partisans se rassemblant devant le Liver Building – où sont basés les bureaux commerciaux d’Everton – avant qu’une autre manifestation n’ait lieu mercredi soir à l’extérieur de Goodison.

Quels problèmes y a-t-il au club ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les fans d’Everton ont placé des banderoles contre le conseil d’administration du club tandis qu’un autre a écrit un message de graffiti après sa révélation, Vitor Pereira est le favori pour succéder à Rafa Benitez à Goodison Park.



Everton n’a pas de manager, de directeur du football, de responsable du recrutement ou de chef du dépistage, et peu font confiance à ceux qui sont au sommet du club pour prendre les bonnes décisions et améliorer les choses.

Le club appartient à Farhad Moshiri depuis 2016 et l’homme d’affaires iranien ne peut certainement pas être blâmé pour son soutien financier, ayant déjà dépensé plus d’un demi-milliard de livres en transferts depuis son rachat de 200 millions de livres sterling en 2016.

La semaine dernière, il a engagé 100 millions de livres sterling supplémentaires dans le club après avoir augmenté sa participation à 94%, mais il a toujours pris de mauvaises décisions. Mercredi, les fans ont exprimé leurs objections au nouveau manager potentiel Vitor Pereira, à l’agent Kia Joorabchian – qui aurait conseillé Moshiri – et à Kenwright.

Quelle est la prochaine étape pour Everton ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



S’exprimant sur le podcast de Gary Neville, Gary se demande où va Everton après avoir pris des « décisions étranges et obscures » comme vendre Lucas Digne avant de limoger Rafael Benitez deux jours plus tard.



Il y a beaucoup à réparer, mais nommer le bon successeur de Benitez est essentiel.

L’ancien patron de Porto et Fenerbahce, Pereira, semblait être le favori et a déclaré qu’il avait été blessé par l’opposition des fans à sa nomination potentielle, avec des graffitis pulvérisés sur Goodison Park disant « Pereira out, Lampard in ».

Mais cela n’a pas dissuadé les Portugais de vouloir le poste – ce qu’il a expliqué après avoir pris la décision plutôt extraordinaire de parler à mi-parcours à Sky Sports News.

Suivez Everton avec Sky Sports

Suivez chaque match d’Everton en Premier League cette saison avec nos blogs en direct sur le site Web et l’application Sky Sports, et regarder les résumés des matchs gratuitement peu de temps après le plein temps.

Vous voulez le dernier Everton? Marquez notre Page d’actualités d’Evertonvérifier Calendrier d’Everton et Les derniers résultats d’EvertonRegardez Buts et vidéo d’Evertongarder une trace de Tableau de Premier League et découvrez les matchs d’Everton à venir en direct sur Sky Sports.

Obtenez tout cela et plus encore – y compris les notifications envoyées directement sur votre téléphone – en téléchargeant le Application Sky Sports Scores et faire d’Everton votre équipe favorite.

Écoutez la meilleure réaction de la Premier League et l’analyse d’experts avec le Football Essentiel et Gary Neville podcasts, restez à jour avec notre dédié Centre de transfertsuivez les comptes sociaux de Sky Sports sur Twitter, Instagram et Youtubeet découvrez comment obtenir Sky Sports.